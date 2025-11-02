Las cargadas de los hinchas de Independiente a Racing tras la eliminación de la Copa Libertadores

Los fanáticos del Rojo chicanearon a la Academia, que se quedó en semifinales al perder la serie ante Flamengo.

Hoy 00:42

Independiente vivió una jornada completa en el Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini, donde no solo celebró la goleada por 3-0 ante Atlético Tucumán, sino que también hubo espacio para las clásicas cargadas hacia su eterno rival, Racing Club, recientemente eliminado de la Copa Libertadores.

El Rojo consiguió su segunda victoria en el Torneo Clausura con una sólida actuación frente al Decano, lo que permitió recuperar confianza y entusiasmo entre los hinchas. Pero el clima de fiesta se encendió aún más por lo ocurrido días atrás en el Cilindro de Avellaneda: el equipo de Gustavo Costas quedó eliminado en semifinales del certamen continental tras empatar 0-0 con Flamengo, cayendo por 1-0 en el global.

Desde temprano, Avellaneda amaneció decorada con banderas rojas en tono burlón hacia la Academia. Una de ellas rezaba: “Costas, te dejó afuera un gol de Rojo”, en alusión al tanto en contra del defensor Marcos Rojo en la ida disputada en el Maracaná. Otra, de grandes dimensiones, lucía el mensaje “Heptacampeón de América”, recordando con orgullo los siete títulos continentales de Independiente.

Durante el encuentro ante Atlético Tucumán, el folclore futbolero continuó en las tribunas. Los hinchas del Rojo corearon uno de los hits de la noche: “Che Racing, pedís vino y copas no tenés”, mientras el equipo en el campo sellaba un triunfo contundente.

La victoria y las cargadas consolidaron una jornada redonda para los simpatizantes del Rey de Copas, que disfrutaron dentro y fuera de la cancha, reafirmando su identidad y manteniendo viva la histórica rivalidad de Avellaneda.