¿Por qué abrazar a tu perro no siempre es una muestra de cariño?

Un experto en adiestramiento canino advierte sobre la importancia de respetar el lenguaje corporal de las mascotas.

Hoy 10:38

Una escena habitual entre quienes tienen perros en casa es abrazarlos en algún momento del día, especialmente cuando el animal está sentado. Sin embargo, no siempre se trata de una muestra de afecto, según advierte el adiestrador canino Alan Peiró.

Peiró, conocido por su perfil en TikTok (@adiestramiento_n.humedas), explicó la importancia de observar el lenguaje corporal de los perros para interpretar correctamente sus emociones y evitar gestos que puedan resultar incómodos para ellos. 

“Aunque a los humanos nos encanta, muchos perros se sienten atrapados o incómodos al ser abrazados”, aseguró el especialista.

El profesional detalló algunas señales que indican que el perro no está cómodo:

  • Aparta la mirada.
  • Se tensa.
  • Intenta alejarse.

“Cada perro es distinto, algunos toleran los abrazos y otros no. La clave está en respetar su lenguaje corporal”, agregó Peiró.

Cómo demostrar afecto correctamente

En lugar de abrazar, el experto recomienda caricias suaves y dar espacio cuando el perro lo necesite. Según Peiró, entender la comunicación no verbal de los perros es un proceso constante de observación y evaluación diaria, fundamental para fortalecer el vínculo entre humanos y mascotas.

