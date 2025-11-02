Sam Altman y el Gobierno anuncian un megacentro de IA en la Patagonia: inversión récord de US$25.000 millones

Un proyecto sin precedentes en Latinoamérica busca posicionar a Argentina como hub global de inteligencia artificial.

Hoy 10:42

Sam Altman, CEO de OpenAI, anunció junto al gobierno argentino el plan Stargate Argentina, un megacentro de datos de inteligencia artificial en la Patagonia, con una inversión que podría alcanzar 25.000 millones de dólares. Este proyecto sería el primero de su tipo en Latinoamérica y pretende ubicar al país a la vanguardia del ecosistema global de IA.

¿Qué es un centro de datos?

Un centro de datos es un edificio especializado que alberga miles de servidores encargados de almacenar, procesar y transmitir grandes cantidades de información las 24 horas. Son esenciales para servicios en línea como correo electrónico, streaming, redes sociales y plataformas de IA como ChatGPT.

Debido a la enorme cantidad de equipos electrónicos funcionando simultáneamente, estos centros consumen mucha energía y requieren sistemas de climatización. Por ejemplo, el centro más grande de América Latina (en São Paulo, Brasil) demanda unos 61 MW, mientras que el proyecto en Patagonia tendría hasta 500 MW, casi ocho veces más.

Si la inteligencia artificial es el “cerebro” digital, los centros de datos serían su corazón y pulmones, proporcionando energía y ambiente necesarios para operar.

Por qué la Patagonia

Varios factores explican la elección de Argentina y la región patagónica:

Incentivos y estabilidad para grandes inversiones: el país aprobó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) , con beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios por hasta 30 años.

el país aprobó el , con beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios por hasta 30 años. Energía limpia y clima favorable: la Patagonia ofrece vientos fuertes y ríos para energía hidroeléctrica , además de clima frío natural, ideal para enfriar servidores. Sur Energy, socia del proyecto, firmó acuerdos con Central Puerto y Genneia para garantizar suministro 100% renovable.

la Patagonia ofrece , además de clima frío natural, ideal para enfriar servidores. Sur Energy, socia del proyecto, firmó acuerdos con para garantizar suministro 100% renovable. Talento tecnológico local: Argentina cuenta con universidades de prestigio y profesionales calificados en ingeniería y ciencias de datos. El proyecto podría frenar la fuga de cerebros y ofrecer oportunidades locales.

Argentina cuenta con universidades de prestigio y profesionales calificados en ingeniería y ciencias de datos. El proyecto podría frenar la y ofrecer oportunidades locales. Visión política y alianzas internacionales: la inversión es resultado de relaciones con CEOs globales, incluyendo Altman, Sundar Pichai y Tim Cook, y contempla un consorcio con financiamiento internacional.

Impacto económico y tecnológico

El proyecto Stargate Argentina podría generar efectos significativos:

Impulso al ecosistema tecnológico: convertiría a Argentina en hub latinoamericano de IA , fomentando startups, colaboración con universidades y formación profesional.

convertiría a Argentina en , fomentando startups, colaboración con universidades y formación profesional. Inversión récord: US$25.000 millones representan casi el 5% del PIB argentino , con impactos en reservas de divisas, balanza de pagos y dinamización de la economía local.

US$25.000 millones representan casi el , con impactos en reservas de divisas, balanza de pagos y dinamización de la economía local. Empleo de calidad: se requerirán ingenieros, técnicos, especialistas en ciberseguridad y soporte , además de empleos indirectos en logística, seguridad y servicios.

se requerirán , además de empleos indirectos en logística, seguridad y servicios. Integración digital y competitividad: mejorar la soberanía tecnológica , la conectividad internacional y el ancho de banda para usuarios y empresas locales.

mejorar la , la conectividad internacional y el ancho de banda para usuarios y empresas locales. Desarrollo regional: oportunidades laborales para la comunidad local y dinamización económica en ciudades cercanas al centro.

Un megadata center de IA en Patagonia no solo es un proyecto empresarial, sino que tiene potencial para transformar la economía, la educación y la tecnología del país.

Si se concreta, Argentina pasaría a jugar en las “grandes ligas” de la revolución tecnológica, con beneficios directos en empleo, servicios y desarrollo de talento local.