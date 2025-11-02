Sam Altman y el Gobierno anuncian un megacentro de IA en la Patagonia: inversión récord de US$25.000 millones

Un proyecto sin precedentes en Latinoamérica busca posicionar a Argentina como hub global de inteligencia artificial.
Sam Altman, CEO de OpenAI, anunció junto al gobierno argentino el plan Stargate Argentina, un megacentro de datos de inteligencia artificial en la Patagonia, con una inversión que podría alcanzar 25.000 millones de dólares. Este proyecto sería el primero de su tipo en Latinoamérica y pretende ubicar al país a la vanguardia del ecosistema global de IA.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
Un centro de datos es un edificio especializado que alberga miles de servidores encargados de almacenar, procesar y transmitir grandes cantidades de información las 24 horas. Son esenciales para servicios en línea como correo electrónico, streaming, redes sociales y plataformas de IA como ChatGPT.
Debido a la enorme cantidad de equipos electrónicos funcionando simultáneamente, estos centros consumen mucha energía y requieren sistemas de climatización. Por ejemplo, el centro más grande de América Latina (en São Paulo, Brasil) demanda unos 61 MW, mientras que el proyecto en Patagonia tendría hasta 500 MW, casi ocho veces más.
Si la inteligencia artificial es el “cerebro” digital, los centros de datos serían su corazón y pulmones, proporcionando energía y ambiente necesarios para operar.
Varios factores explican la elección de Argentina y la región patagónica:
El proyecto Stargate Argentina podría generar efectos significativos:
Un megadata center de IA en Patagonia no solo es un proyecto empresarial, sino que tiene potencial para transformar la economía, la educación y la tecnología del país.
Si se concreta, Argentina pasaría a jugar en las “grandes ligas” de la revolución tecnológica, con beneficios directos en empleo, servicios y desarrollo de talento local.