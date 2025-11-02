El dato que pone a Colapinto por encima de Gasly y que sorprendió a la Fórmula 1

Un informe del medio especializado Delta Data, analizó el rendimiento de los pilotos de Alpine.

Hoy 10:59

Franco Colapinto sigue demostrando su talento y consolidándose como una de las revelaciones de la Fórmula 1. Según un informe publicado por el medio especializado Delta Data, el piloto argentino fue más rápido que su compañero Pierre Gasly en nueve de las once competencias disputadas con el equipo Alpine durante la temporada.

El estudio se basó en el rendimiento de ambos pilotos en condiciones de aire limpio, es decir, sin la influencia del tráfico o las estrategias de boxes. En ese contexto, Colapinto fue en promedio un 0,035% más veloz que el francés, una diferencia mínima en números, pero significativa en el alto nivel de la Fórmula 1, donde unas pocas décimas por vuelta pueden definir posiciones clave.

Dominio del argentino en ritmo de carrera

El análisis reveló que Colapinto se impuso claramente en Italia (-0,181%), Canadá (-0,019%), Austria (-0,068%), Hungría (-0,231%), Italia (segunda fecha, -0,052%), Azerbaiyán (-0,023%), Singapur (-0,103%), Estados Unidos (-0,028%) y México (-0,219%).

Gasly**, en tanto, logró mejores registros únicamente en España (-0,272%) y Bélgica (-0,268%).

Estos datos reflejan la consistencia del joven argentino de 21 años, que no solo mantiene el ritmo competitivo, sino que también demuestra una rápida adaptación a la máxima categoría del automovilismo mundial. Su rendimiento generó elogios dentro del equipo y entre los analistas, que ven en él una figura clave en el futuro inmediato de Alpine.

Colapinto, listo para el GP de Brasil

El piloto argentino se prepara para afrontar el Gran Premio de Brasil, en el Autódromo José Carlos Pace de Interlagos, donde buscará continuar con su racha positiva.

Cronograma del GP de Brasil:

Viernes 7 de noviembre: Práctica 1 (11:30) / Clasificación Sprint (15:30)

Sábado 8 de noviembre: Carrera Sprint (11:00) / Clasificación (15:00)

Domingo 9 de noviembre: Carrera principal (14:00)