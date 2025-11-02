WhatsApp prepara grandes novedades: desde Estados interactivos hasta nombres de usuario

La app de Meta, con más de 3.000 millones de usuarios, continúa su evolución con funciones inéditas que se prueban en versiones beta y prometen transformar la experiencia de los usuarios en los próximos meses.

Hoy 10:55

WhatsApp se mantiene como uno de los mensajeros más usados del mundo, con más de uno de cada tres habitantes del planeta utilizando la aplicación. Para sostener su popularidad, la plataforma lanza actualizaciones constantes y prueba nuevas funciones en sus versiones beta, disponibles tanto para iOS como Android.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Estas ediciones beta funcionan como laboratorios de prueba, donde los evaluadores pueden experimentar funciones inéditas y brindar retroalimentación. Así, si surge algún problema, no afecta a toda la comunidad de usuarios.

Entre las novedades que prepara WhatsApp se destacan cambios en los Estados, la sección que recuerda a las Stories de Instagram. Próximamente, los usuarios podrán:

Chatear directamente desde un Estado , con atajos que reducen los pasos para iniciar una conversación.

, con atajos que reducen los pasos para iniciar una conversación. Agregar stickers de reacción sobre imágenes o videos, haciéndolos más visibles que los tradicionales emojis de reacción.

sobre imágenes o videos, haciéndolos más visibles que los tradicionales emojis de reacción. Todas las interacciones estarán protegidas por cifrado de extremo a extremo, garantizando privacidad total entre emisor y destinatario.

Otra función en prueba permitirá mencionar a todos los integrantes de un grupo con un solo comando, usando la etiqueta @all. Esta opción:

Es válida para grupos pequeños para todos los participantes.

Se limita a administradores en grupos con más de 32 integrantes, evitando notificaciones excesivas.

Meta planea implementar un modo para silenciar las notificaciones de estas menciones.

WhatsApp también apuesta a la interacción en los canales con cuestionarios tipo quiz. Las características:

Los administradores crean preguntas con una única respuesta correcta .

. Al elegir la respuesta correcta, aparece una animación de confeti como celebración.

como celebración. La retroalimentación es instantánea, indicando si la respuesta es correcta o no.

Los usuarios no necesitan ser seguidores del canal para participar.

Estos quizzes buscan educar, entretener y fomentar la interacción, diferenciándose de los stickers de preguntas y respuestas que se prueban en los Estados.

Uno de los cambios más importantes de WhatsApp en 2025 será la posibilidad de usar nombres de usuario en lugar de números telefónicos:

Cada nombre debe ser único , con disponibilidad verificada en tiempo real.

, con disponibilidad verificada en tiempo real. Los usuarios podrán mantener su número asociado a la cuenta para que contactos existentes sigan comunicándose sin problemas.

Los nombres podrán incluir letras minúsculas, números, puntos y guiones bajos, con restricciones específicas para evitar confusiones y duplicidades.

Aunque no hay fechas oficiales, se espera que tras las pruebas en las versiones beta, las funciones se desplieguen pronto para todos los usuarios, tanto en iOS como Android. La recurrencia de los tests sugiere que los cambios podrían llegar antes de fin de año, transformando la forma en que los usuarios interactúan en WhatsApp.