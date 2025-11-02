Cómo es el proyecto de Di Carlo para techar el Monumental y ampliar su capacidad a 100 mil personas

El flamante presidente de River afirmó que el estadio verá modificaciones durante su gestión y será, por amplio margen, el más grande de Sudamérica.

Stefano Di Carlo fue elegido como nuevo presidente de River Plate tras una elección histórica celebrada en el Estadio Monumental, donde más de 26 mil socios participaron del proceso electoral.

El flamante mandatario, de 36 años, se impuso con el 61,77% de los votos, consolidando la continuidad del proyecto oficialista que encabezaron Rodolfo D’Onofrio y Jorge Brito.

En la previa a los comicios, Di Carlo brindó una entrevista con Clarín en la que reveló detalles del ambicioso proyecto de techado y ampliación del Monumental, que promete transformar al estadio en un ícono mundial.

El Monumental, camino a superar los 100 mil espectadores

“El proyecto de techado del estadio está muy avanzado y permitirá aumentar aún más su capacidad”, aseguró el dirigente. Y fue más allá: “Si los socios nos eligen y continuamos este camino de crecimiento, el Monumental superará las 100 mil personas de aforo”, afirmó.

Di Carlo destacó que el plan se desarrolla bajo una visión integral: “El Monumental es la casa común de todos los hinchas de River. No solo lo pensamos desde la infraestructura, sino desde el fútbol y la dimensión popular que nos define”. Además, subrayó que las obras “se financian con recursos genuinos” y “no afectan la inversión destinada al fútbol profesional”.

El nuevo presidente también adelantó que el proyecto contempla una ampliación con fuerte impronta social. “Si bien aún no puedo adelantar todos los detalles, puedo anticipar que el plan incluye 15 mil nuevos lugares para socios con su cuota al día, que se sumarán a los 24 mil ya existentes en las tribunas Sívori y Centenario bajas inferiores”, explicó.

Di Carlo encabezó la lista Filosofía River, acompañado por Andrés Ballotta, Ignacio Villarroel, Mariano Taratutty y Clara D’Onofrio. Su llegada al mando garantiza la continuidad de un ciclo institucional que llevó al club a convertirse en un modelo de gestión deportiva y económica.

Durante los últimos años, la gestión de Jorge Brito concretó la remodelación integral del estadio, que ya es el de mayor capacidad de Sudamérica. Con el nuevo proyecto, la dirigencia busca cerrar el círculo con el techado total del Monumental y posicionar a la casa del Millonario como uno de los escenarios deportivos más modernos del mundo.