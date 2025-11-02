El picante posteo del Dibu Martínez tras su error en la caída de Aston Villa: "Yo nunca pierdo"

El arquero argentino se equivocó en el primer gol de los Reds, que derrotaron a los Villanos por 2-0 en la décima fecha de la Premier League.

Hoy 11:50

El arquero marplatense Emiliano “Dibu” Martínez fue protagonista involuntario en la derrota de Aston Villa por 2-0 ante Liverpool, en Anfield, por la décima fecha de la Premier League. Sin embargo, lejos de esconderse, el campeón del mundo dejó un mensaje reflexivo en sus redes sociales: “Yo nunca pierdo: gano o aprendo”.

El arquero argentino, figura habitual del equipo inglés, tuvo un desempeño sólido durante los primeros 45 minutos, pero un error en la salida sobre el cierre del primer tiempo terminó en el primer gol de los Reds. Dibu recibió un pase del español Pau Torres y, al intentar devolverle la pelota bajo presión, falló en el toque, permitiendo que Mohamed Salah capture el balón y marque con el arco libre.

El segundo tanto del local llegó a los 13 minutos del complemento, cuando el neerlandés Ryan Gravenberch, tras una asistencia de Alexis Mac Allister, definió desde fuera del área y un desvío en un defensor descolocó por completo a Martínez.

El conjunto de Unai Emery buscará recuperarse este jueves, cuando reciba en Birmingham al Maccabi Tel Aviv por la Conference League, con el objetivo de volver al triunfo y consolidarse en el plano internacional.

Se espera que el arquero de 32 años, campeón del mundo en Qatar 2022 y bicampeón de América, sea titular, aunque Lionel Scaloni podría darle minutos a otro arquero, como ya lo hizo con Facundo Cambeses en la goleada 5-0 sobre Puerto Rico.