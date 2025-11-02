El dolor del dueño de un complejo de fútbol: le robaron tres veces en tres días

Entre el viernes y el domingo, el complejo conocido como “Cholo Suárez”, en La Banda, fue tomada como blanco predilecto de los ladrones. Robo y roturas.

Los ladrones parecen haberse ensañado con la cancha de fútbol conocido como “Cholo Suárez”, ubicado sobre calle Tucumán en cercanía de Ruta 11 del barrio Ampliación Central Argentino, en la ciudad de La Banda.

Ubicación del complejo de fútbol

En comunicación con Diario Panorama, su dueño Walter Orlando Suárez, indicó que entraron a su predio: “El viernes, el sábado y de nuevo hoy domingo. Me robaron reflectores, postes, cajones de cerveza. Me rompieron cosas”, expresó angustiado.

“Yo hice la denuncia. Hoy vino un motoquero (por policías de la Unidad Táctica Motorizada) ellos iban a visar a la comisaría de El Rincón. Ya no sé qué decirte”, agregó Suárez acongojado por los continuos robos que sufrió y el daño económico que esto le trae aparejado, estimando que entre los bienes robados una suma cercana al millón de pesos.

El freezer estaba lleno de bebidas

No solo se trata de los bienes sustraídos, sino que para ingresar rompieron paredes y también forzaron puertas.

“Hay una garita cerca, pero los ladrones parece que ya perdieron todo miedo”, agregó “Cholo” y con un dejo de resignación y mucho optimismo aseguró: “No queda otra que seguir pelando y seguir adelante”, concluyó Suárez.