Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 02 NOV 2025 | 30º
X
Policiales

El dolor del dueño de un complejo de fútbol: le robaron tres veces en tres días

Entre el viernes y el domingo, el complejo conocido como “Cholo Suárez”, en La Banda, fue tomada como blanco predilecto de los ladrones. Robo y roturas.

Hoy 12:57

Los ladrones parecen haberse ensañado con la cancha de fútbol conocido como “Cholo Suárez”, ubicado sobre calle Tucumán en cercanía de Ruta 11 del barrio Ampliación Central Argentino, en la ciudad de La Banda.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Ubicación del complejo de fútbol Ubicación del complejo de fútbol

En comunicación con Diario Panorama, su dueño Walter Orlando Suárez, indicó que entraron a su predio: “El viernes, el sábado y de nuevo hoy domingo. Me robaron reflectores, postes, cajones de cerveza. Me rompieron cosas”, expresó angustiado.

“Yo hice la denuncia. Hoy vino un motoquero (por policías de la Unidad Táctica Motorizada) ellos iban a visar a la comisaría de El Rincón. Ya no sé qué decirte”, agregó Suárez acongojado por los continuos robos que sufrió y el daño económico que esto le trae aparejado, estimando que entre los bienes robados una suma cercana al millón de pesos.

El freezer estaba lleno de bebidas El freezer estaba lleno de bebidas

Te recomendamos: Detuvieron a un hombre por robarle pertenencias a un menor en pleno centro de Santiago del Estero

No solo se trata de los bienes sustraídos, sino que para ingresar rompieron paredes y también forzaron puertas.

“Hay una garita cerca, pero los ladrones parece que ya perdieron todo miedo”, agregó “Cholo” y con un dejo de resignación y mucho optimismo aseguró: “No queda otra que seguir pelando y seguir adelante”, concluyó Suárez.

TEMAS Policía de Santiago del Estero

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Marcelo Tinelli rompió el silencio sobre las amenazas que recibió su hija Juana: “Estamos muy preocupados”
  2. 2. El tiempo en Santiago del Estero para este domingo 2 de noviembre: jornada agradable, máxima de 33º y cielo algo nublado
  3. 3. Un chofer de aplicación fue golpeado y asaltado tras dejar a una pasajera en el Bº Villa Griselda
  4. 4. Una mujer denunció por hurto a su propio hijo a quien había dejado al cuidado de su vivienda
  5. 5. La policía británica confirmó la identidad de los dos arrestados por el ataque masivo en el tren
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT