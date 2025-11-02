Tercer Certamen de Danzas Folclóricas “Tusuypa Tantanacu” en el Nodo Tecnológico

El evento, que celebra su tercer año consecutivo, reunirá a academias locales y de otras provincias en una jornada donde el talento y la identidad cultural serán protagonistas.

Hoy 12:13

Santiago del Estero se prepara para vivir una nueva edición del certamen de danzas folclóricas “Tusuypa Tantanacu”, que se desarrollará el próximo sábado 22 de noviembre en las instalaciones del Nodo Tecnológico del Parque Industrial La Banda.

El evento, que celebra su tercer año consecutivo, reunirá a academias locales y de otras provincias en una jornada donde el talento y la identidad cultural serán protagonistas. Además, del certamen surgirá la delegación oficial que representará a Santiago del Estero en el Campeonato Nacional de Zamba 2025, a realizarse en la provincia de Salta.

El jurado estará conformado por reconocidas figuras del ámbito folclórico nacional:

la profesora María Justina Hornos, de Buenos Aires

el profesor Cristian Cortéz, de La Rioja

el profesor Darío “Ponja” Danielsen, de Tucumán

Desde la organización se invita a todas las academias santiagueñas a participar de esta instancia clasificatoria. Para informes e inscripción, los interesados pueden comunicarse al 3854 027731, donde también se brinda información sobre el reglamento del certamen.

Más que una competencia, el Tusuypa Tantanacu se consolida como un encuentro de hermandad y reafirmación cultural, donde cada pareja y cada academia contribuyen a mantener viva la esencia del folclore santiagueño, símbolo de identidad y orgullo provincial.