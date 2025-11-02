Los impresionantes números de Julián Álvarez: ya supera los goles que hizo en el City, con mil minutos menos

Con apenas dos temporadas en España, el cordobés se afianzó como goleador y referente del Atlético de Madrid.

El delantero argentino Julián Álvarez atraviesa un momento excepcional en el Atlético de Madrid. Con su reciente gol ante Sevilla, el atacante alcanzó los 37 tantos con la camiseta rojiblanca, superando los 36 que había convertido durante sus dos temporadas en el Manchester City. Lo hizo con mil minutos menos y 33 partidos menos que bajo la conducción de Pep Guardiola, un dato que refleja su notable salto de eficacia.

Desde su llegada al equipo de Diego Simeone, Álvarez disputó 70 partidos oficiales y acumuló 5.006 minutos, con un registro de 37 goles y 12 asistencias. En el City, en cambio, había jugado 103 encuentros (6.005 minutos), sumando 36 goles y 17 pases-gol. En total, el argentino participó directamente en 49 tantos del conjunto madrileño, contra 53 en el equipo inglés, pero con un volumen de juego mucho menor.

El rendimiento de Julián Álvarez no solo se mide en números, sino también en su influencia en los resultados. Sus goles fueron determinantes en al menos nueve victorias y tres empates, y en diez partidos fue el único autor de los tantos del equipo. Además, abrió el marcador en 17 ocasiones, mostrando su capacidad para aparecer en los momentos clave.

En la temporada 2024-25, el ex River fue el máximo artillero del Atlético con 29 goles, superando por cinco a Alexander Sorloth. En el actual curso ya suma ocho conquistas, manteniéndose al tope de la tabla interna de goleadores, por delante de Antoine Griezmann y Giuliano Simeone.

En total, sus 37 goles se reparten entre LaLiga (24), la Champions League (8) y la Copa del Rey (5). Además, anotó frente a 21 rivales distintos y consiguió un triplete ante el Rayo Vallecano, una de sus actuaciones más recordadas con la camiseta colchonera.

De River al Atlético: una evolución constante

La comparación con sus años en River Plate también evidencia su progreso. Entre 2018 y 2022, el delantero de Calchín marcó 54 goles en 122 partidos (7.922 minutos) y aportó 29 asistencias. Aunque aún no alcanzó esa cifra total, su promedio actual en el Atlético —un gol cada 135 minutos— es sensiblemente superior al que tuvo en el club de Núñez.

Con apenas dos temporadas en España, Julián Álvarez se consolidó como una de las piezas más importantes del equipo de Simeone.