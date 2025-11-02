Padre Julián Cueva: “Es un día para celebrar la vida eterna de nuestros hermanos en el cielo”

Este domingo 2 de noviembre, fieles participaron de la ceremonia presidida por el padre Julián Cueva, en un marco de oración y recogimiento por los seres queridos que han partido.

Hoy 12:28

El Día de los Santos Difuntos fue conmemorado en el Parque de la Paz con una misa celebrada a las 9:00 horas, presidida por el padre Julián Cueva. La ceremonia reunió a familiares y fieles en un ambiente de recogimiento, oración y homenaje a quienes ya partieron.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Durante la celebración, se recordó el mensaje central de la resurrección en Cristo, citando que “así como todos mueren en Adán, así todos revivirán en Cristo, cada uno según el orden que le corresponde; Cristo, el primero de todos, y luego todos aquellos que estén unidos a él”.

El Evangelio según San Lucas fue parte de la lectura: “El primer día de la semana, al amanecer, las mujeres fueron al sepulcro a llevar perfumes para embalsamar el cuerpo de Jesús, pero no hallaron su cuerpo. Allí se aparecieron unos hombres deslumbrantes que dijeron: ‘¿Por qué buscan entre los muertos a quien está vivo? Ha resucitado al tercer día, como él lo decía’”.

El padre Cueva recordó que todos los que están en el cielo son santos, y que la comunión de los santos une a los fieles en la tierra con aquellos que ya descansan junto a Dios. Asimismo, destacó la importancia de rezar por quienes aún deben purificarse antes de alcanzar el cielo, ofreciendo oración por su descanso eterno.

El sacerdote reconoció el sentimiento de nostalgia y tristeza que surge al recordar a los seres queridos, pero subrayó que este día es también una oportunidad para celebrar la vida y la esperanza de la vida eterna que aguarda a todos los hermanos que ya partieron, así como a quienes aún esperan llegar al cielo.