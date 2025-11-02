Tragedia en México: al menos 23 muertos por explosión en un supermercado

El siniestro ocurrió en Hermosillo, Sonora, cuando la tienda se encontraba llena de clientes debido a las compras previas al Día de Muertos. Las autoridades descartaron un ataque intencionado.

Hoy 13:13

Al menos 23 personas murieron y otras 11 resultaron heridas por una explosión en un supermercado de la ciudad de Hermosillo, en el estado de Sonora, en el norte de México, informaron las autoridades el sábado, mientras descartaban por ahora un ataque intencionado.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

"Hasta el momento se tiene el registro de 23 personas fallecidas, 11 lesionadas. Lamentablemente en el número de víctimas se encuentran menores de edad", dijo en un video el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo.

Durazo añadió que los heridos están siendo atendidos en diferentes hospitales de la ciudad.

La explosión se registró en una tienda de la cadena Waldo's en el centro de la ciudad.

Descartan ataque

"He ordenado una investigación exhaustiva y transparente para establecer las causas del siniestro y determinar las responsabilidades que correspondan", añadió el gobernador.

"Nadie enfrentará este dolor en soledad. Desde los primeros momentos, los cuerpos de emergencia, seguridad y salud actuaron con gran profesionalismo y compromiso, controlando la situación y salvando vidas", agregó el gobernante.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum expresó en la red social X sus condolencias "a las familias y seres queridos de las personas fallecidas".

La Secretaría de Seguridad Pública local descartó que el siniestro haya sido "un ataque" o un "evento relacionado a una actitud violenta" en contra de civiles.

Te recomendamos: México: la lista de muertos subió a 9 por la explosión del camión que transportaba gas

El fiscal General de Justicia del Estado, quien está a cargo de la investigación, dijo que la mayoría de las víctimas mortales perdieron la vida a consecuencia de inhalación de gases tóxicos.

"Hasta el momento no existe ningún indicio que apunte a que el incendio haya sido generado de manera intencional”, informó el fiscal.

Víctimas quedaron atrapadas

Según versiones de la prensa mexicana, tras la explosión, los clientes buscaron refugio dentro de la tienda y quedaron atrapados entre las llamas.

Según el reporte oficial, el siniestro ocurrió alrededor de las 15:00 hora local (22:00 CET) en el establecimiento situado sobre la avenida Dr. Alberto G. Noriega, entre las calles Benito Juárez y Mariano Matamoros, cuando el comercio se encontraba lleno de clientes debido a la quincena y a las compras previas al Día de Muertos.

Al lugar, llegaron cuerpos de emergencia para atender la situación. Imágenes de la prensa muestran la fachada del edificio con los ventanales destruidos y una mancha negra por el incendio.

Las autoridades cancelaron celebraciones que se realizarían en la ciudad con motivo del Día de Muertos.