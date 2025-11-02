Tragedia en la UBA: murió un estudiante de Nutrición tras caer del séptimo piso

El joven de 30 años fue trasladado con vida al Hospital Fernández, pero falleció a causa de politraumatismos graves. La Facultad decretó duelo y asistencia psicológica para la comunidad educativa.

Hoy 13:35

Un trágico episodio conmocionó a la comunidad docente y no docente de la Facultad de Medicina de la UBA: un estudiante de Nutrición falleció tras caer, por causas que aún se desconocen, del séptimo piso del edificio ubicado en el barrio porteño de Recoleta.

La Justicia investiga el caso bajo la carátula de “averiguación de muerte dudosa”, ante la posibilidad de que se trate de un suicidio.

El incidente ocurrió el pasado viernes alrededor de las 18 horas, en el edificio de Uriburu al 900, donde también se cursan carreras como Enfermería, Fonoaudiología y Kinesiología. Se estima que por allí transitan entre 3.000 y 4.000 estudiantes por día.

Tras el llamado de emergencia, acudieron la Policía de la Ciudad y el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME). La víctima, un hombre de 30 años, fue hallada en el pulmón de la escalera del subsuelo con heridas en el rostro. Fue trasladado de urgencia al Hospital Fernández, pero falleció debido a la gravedad de sus heridas y politraumatismos.

Actualmente, los forenses realizan la autopsia para determinar con precisión las causas del deceso. Interviene la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 28, a cargo de Patricio Lugones, que coordina las actuaciones correspondientes. Se espera que el informe final se publique mañana.

La Facultad de Ciencias Médicas y la Escuela de Nutrición expresaron su profundo dolor y decretaron duelo institucional. En sus redes sociales comunicaron:

“ Extendemos nuestras más sinceras condolencias a los familiares, amigos y compañeros de estudio en este momento de profundo dolor ”.

”. “ Continuaremos fortaleciendo nuestras acciones de acompañamiento en lo concerniente a la salud mental ”.

”. “ Hemos puesto a disposición el servicio de asistencia psicológica para brindar contención a quienes lo necesiten ”.

”. “Solicitamos a los medios de comunicación tratar este tema con suma sensibilidad y respeto por la familia y sus amigos”.

El hecho generó una gran conmoción en la comunidad universitaria, que aún busca procesar la pérdida del estudiante y brindar apoyo a sus compañeros y docentes.