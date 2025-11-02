Motocicleta robada en Tucumán fue recuperada en un control policial en Río Hondo

Personal de la Subcomisaría de Villa Río Hondo recuperó una motocicleta con pedido de secuestro vigente desde el 24 de marzo de 2012.

Durante la madrugada de este domingo, personal de la Subcomisaría de Villa Río Hondo recuperó una motocicleta con pedido de secuestro vigente desde la provincia de Tucumán. El procedimiento tuvo lugar alrededor de las 00.30, durante un control de reducción de velocidad instalado sobre la ruta de acceso a la localidad de La Soledad.

En ese contexto, un efectivo policial identificó a una mujer que circulaba en un motovehículo marca Honda, modelo Wave, sin plásticos, espejos ni otros componentes reglamentarios. La conductora fue identificada como Beatriz Maricel Suárez, de 29 años, con domicilio en Villa Río Hondo.

El rodado, de color azul repintado, carecía de patente y no presentaba número de cuadro visible. La mujer manifestó no poseer documentación alguna del vehículo.

Tras realizarse la correspondiente consulta a la División Planta Verificadora, se constató que el motor N° SDH150FMG-255094453 pertenece al dominio 380 HJC, registrado a nombre de Ernesto Enrique Luna, residente en la provincia de Tucumán.

Desde esa dependencia se informó además que la motocicleta contaba con pedido de secuestro por el delito de robo, requerido desde la Comisaría de Simoca, con intervención del fiscal Dr. Monteros, desde fecha 24 de marzo de 2012.

La policía procedió al secuestrado del rodado y al traslado de la conductora a sede policial, quedando la causa a disposición de la Justicia interviniente.