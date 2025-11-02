Ingresar
Emoción y reconocimiento: Canal 7 celebró seis décadas de historia junto a su equipo y autoridades

El presidente del directorio de Canal 7, Lic. Gustavo Ick, encabezó el acto con un mensaje de reconocimiento y compromiso hacia el futuro.

Hoy 15:24
Canal 7

Este fin de semana, Canal 7 Santiago del Estero celebró su 60° aniversario con una emotiva ceremonia que reunió a trabajadores, autoridades y colaboradores del medio. La jornada se desarrolló en un ambiente de alegría y orgullo por seis décadas de historia, compromiso y servicio a la comunidad santiagueña.

El encuentro comenzó con las palabras del coordinador general de medios, Marcelo Zapata, quien agradeció la presencia de los asistentes y recordó los inicios de su labor en el canal. Luego, invitó al escenario al Lic. Gustavo Ick, presidente del directorio de Canal 7, quien ofreció un discurso cargado de emoción y gratitud.

El Director del medio destacó la importancia del trabajo en equipo y el legado de todos los que formaron parte de la historia del canal. “Es emocionante pensar en todo lo que se ha vivido y en todo lo que se ha construido a lo largo de este tiempo. Canal 7 creció con el esfuerzo de muchos, con la visión y la constancia de quienes soñamos con un medio que acompañara a la gente todos los días”, expresó.

Lic. Gustavo Ick Lic. Gustavo Ick

Durante su mensaje, el Lic. Gustavo Ick agradeció especialmente a los empleados actuales y a sus familias por el acompañamiento cotidiano, y recordó con afecto a su padre, figura fundamental en la historia del canal. “Cumplir 60 años no es solo mirar hacia atrás, sino hacia adelante, con ganas de innovar y seguir comunicando”, concluyó.

El festejo cerró con un cálido aplauso colectivo, reflejo del orgullo de quienes forman parte de una institución que, desde hace seis décadas, acompaña a los santiagueños día tras día.

Disfrutá de las mejores imágenes de la fiesta por los 60 años de Canal 7.

TEMAS 60 años de Canal 7 Lic. Gustavo Ick

