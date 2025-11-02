Sinner gritó campeón en el Masters 1000 de París y vuelve a ser el número 1 del mundo

El italiano se impuso en la final al canadiense Felix Auger-Aliassime, por 6-4 y 7-6 y desplazó al español Carlos Alcaraz en lo más alto del ranking.

Hoy 14:30

El italiano Jannik Sinner se consagró campeón del Masters 1000 de París al vencer al canadiense Felix Auger-Aliassime por 6-4 y 7-6 (4), resultado que no solo le permitió sumar un nuevo título, sino también arrebatarle el número 1 del mundo al español Carlos Alcaraz.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Con esta conquista, Sinner alcanzó su quinto título del año y el número 23 de su carrera, además de sellar su vigésimo sexto triunfo consecutivo bajo techo. El de París significó su quinto Masters 1000, el primero desde Shanghái 2024, confirmando su dominio en una temporada brillante.

El italiano, de 24 años, atraviesa el mejor momento de su carrera. Desde Wimbledon, apenas perdió tres partidos —dos por abandono— y logró dos Grand Slams (Australia y Wimbledon), un Masters 1000 y otros títulos menores. Incluso tras haber pasado varios meses sin jugar por una sanción por dopaje, Sinner regresó con un nivel arrollador, consolidándose nuevamente como el mejor del planeta.

Sinner llegó al título en París sin perder un solo set, algo que no ocurría en un Masters 1000 desde que Alcaraz ganara Indian Wells en 2023. Desde la eliminación temprana del español, el italiano no encontró rival y cerró la semana de manera perfecta, confirmando su autoridad en el circuito.

Con cinco Masters 1000 en su historial, Sinner se ubica ahora como el sexto jugador en actividad con más títulos en esta categoría, solo por detrás de Novak Djokovic (40), Carlos Alcaraz (8), Alexander Zverev (7) y Daniil Medvedev (6).

Vuelve al número 1 del ranking mundial

Gracias a este nuevo éxito, Sinner recuperó el primer puesto del ranking ATP, desplazando a Alcaraz, quien lo había superado en agosto pasado, tras la final del US Open. Sin embargo, la permanencia del italiano en la cima podría ser breve: en el Trofeo de Maestros de Turín defenderá 1.500 puntos, mientras que al español le bastarían tres triunfos para volver a lo más alto y cerrar el año como líder.

Es la segunda vez que Sinner se ubica en la cima del ranking mundial. La primera fue en junio de 2024, luego de alcanzar la semifinal de Roland Garros, y se mantuvo durante 53 semanas hasta que Alcaraz lo desplazó en Nueva York.

Con su consagración en París y un tenis sólido e implacable, Jannik Sinner confirma que es el gran referente del circuito actual y que su duelo con Carlos Alcaraz promete seguir marcando una nueva era en el tenis mundial.