El CePSI habilitó la solicitud de turnos médicos por WhatsApp

Desde este lunes 3 de noviembre, las familias podrán gestionar consultas para distintas especialidades pediátricas a través de un número exclusivo de mensajería, en busca de agilizar la atención.

Hoy 14:39

El Centro Provincial de Salud Infantil (CePSI) “Eva Perón” informó que, a partir del lunes 3 de noviembre, estará disponible un nuevo sistema de turnos médicos vía WhatsApp, una herramienta que busca facilitar el acceso a la atención pediátrica y optimizar los tiempos de gestión.

Los turnos podrán solicitarse por mensaje de texto al número 385-4893101, de lunes a viernes de 07:00 a 13:00, exclusivamente por chat (no se aceptan audios ni llamadas).

El sistema aplicará para las siguientes especialidades:

  • Fonoaudiología
  • Gastroenterología
  • Endocrinología
  • Psicopedagogía

Para concretar la solicitud, las familias deberán enviar una foto del DNI (ambos lados) y una imagen del pedido médico o derivación.

Desde la institución destacaron que esta nueva modalidad permitirá agilizar la comunicación con los pacientes y mejorar la organización de los turnos, garantizando una atención más rápida y eficiente.

