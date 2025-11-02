Ingresar
Lamine Yamal habló tras su separación de Nicki Nicole: "Nos hemos separado y ya"

El joven futbolista del Barcelona desmintió los rumores de infidelidad y aseguró que la decisión fue de común acuerdo.

Hoy 14:49

Lamine Yamal habló por primera vez tras conocerse su ruptura con Nicki Nicole y decidió poner fin a las especulaciones que circulaban en redes y medios.

La noticia tomó por sorpresa a los fanáticos, ya que el futbolista del Barcelona, de 18 años, y la cantante argentina, de 25, se habían mostrado juntos recientemente, compartiendo momentos tanto en España como en eventos públicos. Sin embargo, el joven delantero explicó que, pese al cariño mutuo, la relación llegó a su fin.

En diálogo con el programa D Corazón, de la Televisión Española, Yamal confirmó: “No estamos juntos y no ha sido por ninguna infidelidad. Simplemente, nos hemos separado y ya. Todo lo que está saliendo no tiene nada que ver con nuestra relación.”

El jugador aclaró además que la decisión fue de común acuerdo y que ambos mantienen una relación de respeto. También desmintió los rumores que lo vinculaban con la modelo Anna Gengoso: “No le he sido infiel ni he estado con otra persona”, aseguró con firmeza.

Con sus declaraciones, Yamal buscó cerrar el capítulo mediático y llevar tranquilidad a sus seguidores, quienes se habían mostrado sorprendidos por la abrupta separación.

