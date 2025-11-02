Sorpresa mundial: Ferrari no le renovaría a Hamilton y tendría en la mira a otra estrella de la Fórmula 1

Según el Corriere della Sera, la escudería italiana no está conforme con el rendimiento del inglés y quiere reemplazarlo.

Según reveló la cadena ESPN, la escudería Ferrari habría decidido no continuar con Lewis Hamilton después de la actual temporada de Fórmula 1, pese a que el contrato del británico se extiende hasta finales de 2026. La falta de adaptación del siete veces campeón al monoplaza italiano sería el motivo principal de la ruptura anticipada, y el equipo ya tendría en la mira a George Russell como su posible reemplazante.

El arribo de Hamilton a Maranello fue uno de los grandes movimientos del año, tras 11 temporadas con Mercedes, pero su rendimiento no ha estado a la altura de las expectativas. En las 20 fechas disputadas, el británico se ubica sexto en el campeonato de pilotos, a 64 puntos de Charles Leclerc, y no consiguió podios en pruebas principales. Su único éxito fue en la carrera sprint del Gran Premio de China, un resultado aislado dentro de un año irregular.

De acuerdo con el Corriere della Sera, Ferrari ya trabaja en una alternativa y George Russell, actual piloto de Mercedes, es el elegido para acompañar a Leclerc en la próxima campaña. El joven inglés, de 27 años, atraviesa un gran momento: marcha cuarto en el campeonato, con victorias en Montreal y Singapur, y viene de superar a Hamilton en la temporada 2024 cuando compartieron estructura en la escudería alemana.

Russell, la carta del futuro en la mira de Ferrari

Russell tiene contrato vigente con Mercedes hasta 2026, y sus números lo consolidan como una de las piezas clave del equipo comandado por Toto Wolff. Sin embargo, su continuidad más allá de 2026 no está asegurada, ya que Mercedes podría ir en busca de Max Verstappen para 2027. El neerlandés cuenta con una cláusula de salida en su contrato con Red Bull, y es desde hace años el gran anhelo de Wolff para liderar el futuro del equipo alemán.

La posibilidad de que Ferrari libere a Hamilton antes de tiempo abriría así un nuevo movimiento en el tablero de la Fórmula 1, con Russell como pieza central de una posible renovación en Maranello.

Interlagos, el próximo desafío

Mientras los rumores crecen, Hamilton y Russell volverán a verse las caras en pista en el Gran Premio de Brasil, que se correrá el domingo 9 de noviembre en el Autódromo de Interlagos, en San Pablo.

El histórico circuito brasileño podría marcar uno de los últimos capítulos de Hamilton vestido de rojo, mientras Russell busca seguir demostrando que está preparado para dar el salto a Ferrari y convertirse en el nuevo socio de Charles Leclerc en 2026.