La CGT se mostró dispuesta a dialogar sobre la reforma laboral, pero advirtió: “Si nos cierran la puerta, reaccionaremos”

Gerardo Martínez, secretario general de la UOCRA, aseguró que el sindicalismo está abierto a negociar, aunque anticipó que habrá respuesta si el Gobierno avanza sin consenso.

En medio del debate por la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional, desde la Confederación General del Trabajo (CGT) confirmaron que están dispuestos a dialogar sobre la iniciativa, aunque lanzaron una advertencia contundente: “Si nos cierran la puerta, reaccionaremos.”

Gerardo Martínez, secretario general de la UOCRA y uno de los referentes de la central obrera, aseguró que el sindicalismo argentino “cuando tiene la posibilidad de negociar, negocia”. Sin embargo, advirtió que si el Ejecutivo avanza sin consenso, el movimiento obrero responderá con medidas concretas.

“No queremos ir al conflicto, pero cuando se cierra la puerta, el sindicalismo reacciona y hace valer su capacidad de representación”, señaló el dirigente.

Martínez explicó que el rol del sindicalismo es dialogar cuando se habilita ese espacio, pero aclaró que, si no se los convoca, recurrirán a acciones estratégicas y de movilización.

“Cuando no se nos da la posibilidad de dialogar, reaccionamos en defensa de los derechos de los trabajadores”, expresó.

El referente de la CGT también remarcó que aún no existe una postura de rechazo absoluto a la reforma, aunque cuestionó los anuncios oficiales.

“Muchas de las cosas que se mencionaron en las últimas semanas no forman parte de la mesa de diálogo. Es lógico que el Gobierno diga qué quiere hacer, pero eso todavía no se discutió. No puede haber consenso de nuestra parte ni del sector productivo ante propuestas que desconocen la realidad laboral”, apuntó.