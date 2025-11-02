Agustín Canapino volvió a festejar en Paraná e igualó un histórico récord en el Turismo Carretera

Agustín Canapino, a bordo del Chevrolet Camaro, se quedó con una contundente victoria en el autódromo de Paraná, donde el Turismo Carretera disputó la 13ª fecha de la temporada 2025. El Titán de Arrecifes dominó de punta a punta y reafirmó su candidatura al título cuando restan solo dos competencias para el cierre del campeonato.

El piloto del JP Carrera no dejó dudas: salvo en la largada y durante las reanudaciones tras las intervenciones del Auto de Seguridad, Canapino controló la carrera con autoridad y cruzó la meta por delante de Agustín Martínez y Mariano Werner, quienes completaron el podio con los Ford Mustang.

Canapino igualó un récord histórico

Con esta nueva victoria, Canapino igualó un registro que tenía otro histórico de Chevrolet, Emiliano Satriano, quien en 1990 logró cuatro triunfos consecutivos para quedarse con el campeonato. El arrecifeño venía de imponerse en Buenos Aires, San Luis y San Nicolás, y volvió a festejar en Paraná para extender una racha imparable.

Además, el de Arrecifes suma cinco triunfos en las últimas seis competencias, ya que también había ganado en Concepción del Uruguay. La única excepción fue en San Juan, donde el vencedor fue Martín Vázquez y Canapino finalizó en el puesto 21.

La lucha por la Copa de Oro

Tras esta nueva victoria, Canapino lidera la Copa de Oro con 155 puntos, seguido por Matías Rossi (108), quien aún necesita la victoria reglamentaria para poder aspirar al título y accedió por el sistema de “3 de último minuto”. El tercer lugar del campeonato es para Santiago Mangoni (103.5), compañero de equipo del líder.

El Turismo Carretera tendrá su próxima cita el 16 de noviembre en Toay (La Pampa), y el 7 de diciembre se bajará el telón de la temporada en el Autódromo Mouras de La Plata, donde podría definirse un nuevo campeonato para Canapino, que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera.

Los 10 primeros en Paraná