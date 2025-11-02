El Jardín Municipal N° 17 celebró sus 25 años con un emotivo acto en el barrio San Fernando

La comunidad educativa festejó las Bodas de Plata de la institución con una ceremonia que reunió a autoridades municipales, ex docentes y familias, destacando el compromiso y la historia del jardín “Ada Margarita Corghi”.

Hoy 15:10

El Jardín de Infantes Municipal N° 17 “Ada Margarita Corghi” celebró sus 25 años de vida institucional con un emotivo acto en el barrio San Fernando, uno de los sectores más populosos de La Banda.

La ceremonia se llevó a cabo el viernes por la noche y contó con la presencia de la subsecretaria de Educación y Cultura, Alejandra Farías, autoridades del área, ex directivos, ex docentes, invitados especiales y representantes de instituciones intermedias.

El encuentro comenzó con la entrada de las banderas de ceremonia, la entonación del Himno Nacional y la bendición religiosa a cargo del padre José María “Pepe” Di Paola, párroco de la iglesia Nuestra Señora de Lourdes.

Luego, dirigieron unas palabras la subsecretaria Alejandra Farías y la directora del jardín, Mariana Bolañes, quienes destacaron la trayectoria del establecimiento e instaron a seguir fortaleciendo el trabajo conjunto en beneficio de la comunidad educativa.

Uno de los momentos más emotivos fue la entrega de distinciones a personas que dejaron su huella en la historia de la institución, entre ellos el ex intendente Dr. Ángel García Piazza, bajo cuya gestión se inauguró el jardín; la ex directora de Educación Municipal Silvia Giménez de Tarchini, y las primeras docentes Jorgelina Galeano y Rosa Angélica Santillán.

En representación del Ejecutivo municipal, Farías expresó: “Estamos muy contentos de celebrar este acontecimiento junto a la comunidad educativa, docentes y padres. Este jardín cumple un rol muy importante en un sector estratégico de la ciudad, donde también funcionan instituciones clave para la convivencia social y educativa.”

Por su parte, Bolañes agradeció el acompañamiento del municipio y subrayó el valor de estos 25 años de trabajo: “Son años llenos de esfuerzo, sacrificio y trabajo en equipo. Hoy celebramos con alegría esta historia que compartimos con ex docentes, alumnos y familias que son parte de nuestra comunidad.”

Actualmente, el Jardín de Infantes Municipal N° 17 “Ada Margarita Corghi” cuenta con 120 alumnos distribuidos en ocho salas, en los turnos mañana y tarde, consolidándose como una de las instituciones de nivel inicial más importantes dependientes de la comuna bandeña.