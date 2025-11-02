La Banda participó en la Jornada de Cuidados Paliativos y reafirmó su compromiso con una salud humanizada

La Secretaría de Salud municipal expuso su experiencia en el abordaje comunitario durante el encuentro organizado por la UNSE y el Ministerio de Salud, que destacó la importancia de una mirada interdisciplinaria e integral del cuidado.

Hoy 15:12

La Municipalidad de La Banda, a través de la Secretaría de Salud, participó de la Jornada de Cuidados Paliativos en la Salud Integral: una mirada interdisciplinaria y humanizada, que se desarrolló en el Auditorio “Dr. Ramón Carrillo”.

El encuentro fue organizado por el Observatorio Social Regional de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la UNSE, con el acompañamiento del Ministerio de Salud de la Provincia, y reunió a equipos de salud, docentes, estudiantes y referentes de instituciones sanitarias.

En representación del municipio, participó Luciana Villalba, responsable de la Dirección de Políticas Sanitarias, quien compartió la experiencia local en el abordaje comunitario de los cuidados integrales y en el trabajo interdisciplinario entre los distintos niveles del sistema sanitario.

Villalba destacó la importancia de fortalecer la formación y la articulación institucional: “Los cuidados paliativos representan una de las expresiones más humanas del sistema de salud. Desde la Municipalidad de La Banda trabajamos cada día para acompañar a las familias, garantizar una atención integral y promover una mirada sensible frente al dolor y al cuidado de la vida.”

La jornada contó con la presencia de la ministra de Salud, Natividad Nassif, quien subrayó la relevancia de los cuidados paliativos en la humanización de la medicina, junto a referentes provinciales como el Dr. Hugo Carabajal, la Lic. Sabrina Godoy y la Lic. Cecilia Castillo, quienes abordaron el tema desde distintas perspectivas profesionales.

Por su parte, el secretario de Salud, Julio César Scabuzzo, destacó la participación del municipio en espacios académicos y profesionales de alto nivel: “La presencia de nuestra Oficina de Políticas Sanitarias en estas jornadas refleja el compromiso del municipio con la salud pública, el trabajo en red y la formación permanente de los equipos de salud.”

Estas acciones forman parte de las políticas de Estado impulsadas por el intendente Ing. Roger Elías Nediani, orientadas a fortalecer una salud pública interdisciplinaria, empática y centrada en las personas, que integre el conocimiento científico con la sensibilidad social.