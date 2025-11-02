“La Banda Nocturna” reunió a cientos de familias en una noche de disfraces y emprendedores

Más de 500 personas participaron del evento organizado por la Municipalidad de La Banda en la Plaza Mauricio Rojas, con desfiles de Halloween, shows y feria de emprendedores.

La Secretaría de Gobierno, a través de la Dirección de Turismo de la Municipalidad de La Banda, realizó con total éxito el evento denominado “La Banda Nocturna”, que tuvo lugar en la Plaza Mauricio Rojas durante la noche del viernes 31.

Desde la organización informaron que más de 500 personas disfrutaron de esta colorida jornada que reunió a emprendedores, artistas, vecinos y alrededor de 130 niños que desfilaron con los tradicionales disfraces de Halloween.

Durante los días previos, distintos espacios municipales —como el Cine Teatro Renzi, Punto Digital y la Casa del Bicentenario— llevaron adelante actividades temáticas donde participaron niños y adolescentes, decorando la ciudad con telarañas, globos naranjas y negros, fantasmas, murciélagos, gorros de brujas, tridentes y sangre artificial, en una ambientación llena de color y diversión.

Desde la gestión del intendente Ing. Roger E. Nediani destacaron que estos espacios se habilitaron con el objetivo de promover el trabajo independiente de decenas de emprendedores locales, quienes aprovecharon la festividad para incrementar sus ventas y fortalecer la economía local.