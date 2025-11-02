Manchester City se quedó con el duelo ante Bournemouth y es escolta en la Premier

El elenco de Guardiola se impuso por 3 a 1 en el Etihad Stadium, por la fecha 10 del campeonato inglés.

El Manchester City hizo valer su localía y venció por 3-1 a Bournemouth en un partido correspondiente a la décima fecha de la Premier League 2025, disputado en el Etihad Stadium. Con una gran actuación de su goleador noruego, el equipo de Pep Guardiola consiguió tres puntos claves para seguir en la pelea por la cima.

Los goles del dueño de casa fueron marcados por Erling Haaland, en dos oportunidades, mientras que O’Reilly selló el triunfo. Bournemouth había empatado transitoriamente a través de Adams, pero no le alcanzó.

Con este resultado, Manchester City suma 19 puntos y se ubica en la segunda posición del torneo, a la expectativa del líder. En tanto, Bournemouth quedó con 18 unidades en el cuarto lugar, aunque sigue siendo una de las revelaciones de la temporada.