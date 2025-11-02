Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 02 NOV 2025 | 31º
X
Somos Deporte

Manchester City se quedó con el duelo ante Bournemouth y es escolta en la Premier

El elenco de Guardiola se impuso por 3 a 1 en el Etihad Stadium, por la fecha 10 del campeonato inglés.

Hoy 16:05

El Manchester City hizo valer su localía y venció por 3-1 a Bournemouth en un partido correspondiente a la décima fecha de la Premier League 2025, disputado en el Etihad Stadium. Con una gran actuación de su goleador noruego, el equipo de Pep Guardiola consiguió tres puntos claves para seguir en la pelea por la cima.

Los goles del dueño de casa fueron marcados por Erling Haaland, en dos oportunidades, mientras que O’Reilly selló el triunfo. Bournemouth había empatado transitoriamente a través de Adams, pero no le alcanzó.

Con este resultado, Manchester City suma 19 puntos y se ubica en la segunda posición del torneo, a la expectativa del líder. En tanto, Bournemouth quedó con 18 unidades en el cuarto lugar, aunque sigue siendo una de las revelaciones de la temporada.

TEMAS Premier League Manchester City FC

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Con gol del Changuito Zeballos, Boca festejó con un triunfazo ante Estudiantes y llega entonado al Superclásico
  2. 2. Marcelo Tinelli rompió el silencio sobre las amenazas que recibió su hija Juana: “Estamos muy preocupados”
  3. 3. En vivo: Sarmiento busca revertir la serie ante Atenas de Río Cuarto en La Banda
  4. 4. Un chofer de aplicación fue golpeado y asaltado tras dejar a una pasajera en el Bº Villa Griselda
  5. 5. Una mujer denunció por hurto a su propio hijo a quien había dejado al cuidado de su vivienda
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT