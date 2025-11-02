VIDEO: el impactante accidente en el Top Race de Buenos Aires que terminó con el auto en la tribuna

En el autódromo Oscar y Juan Gálvez, el auto de Luis Gastaldi se despistó y acabó en la grada tras un brutal choque.

Hoy 16:16

Momentos de máxima tensión se vivieron este domingo en el autódromo Oscar y Juan Gálvez durante la primera fecha de la Copa Top Race de Buenos Aires, cuando el Toyota Corolla de Luis Gastaldi se despistó y terminó impactando contra la tribuna en la curva previa a la recta principal. Pese a la violencia del accidente, no hubo heridos.

A minutos del final de la competencia, Gastaldi perdió el control de su vehículo al intentar doblar en la horquilla. El auto se desestabilizó, salió despedido y golpeó con el techo contra la tribuna, provocando un impactante choque que dejó en silencio a todo el circuito. Una de las ruedas se desprendió y voló hasta la pista de karting, donde en ese momento se disputaba una competencia de la IAME.

Afortunadamente, el piloto no sufrió heridas de gravedad y fue trasladado a un centro médico para su revisión. Según los primeros reportes, se encuentra en buen estado de salud.

El regreso más amargo para Gastaldi

El siniestro marcó una dura vuelta para Luis Gastaldi, quien no competía en el Top Race desde el 9 de julio de 2023 en La Rioja. En la previa de su regreso, el piloto había manifestado su entusiasmo por volver a la categoría: “Estoy intensificando mi preparación para llegar con todo en mi regreso al Top Race. Me siento muy bien físicamente, solo tengo que agarrar ritmo de carrera con el auto”, había dicho días antes.

Sin embargo, el retorno no fue como esperaba. Para colmo, dos vueltas después, Adrián Hamze sufrió un accidente en el mismo sector del trazado, impactando muy cerca de los restos del vehículo de Gastaldi. También en este caso, el piloto salió ileso, aunque el susto fue mayúsculo.

Verriello, sólido en lo deportivo

Más allá de los incidentes, la victoria quedó en manos de Diego Verriello, quien demostró su habitual solidez al imponerse en una exigente final. El actual campeón de la categoría, ahora en la divisional unificada, mantuvo una intensa lucha con Emiliano Stang en los primeros giros y terminó quedándose con el liderazgo para sumar su primer triunfo del año.