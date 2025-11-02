L-Gante habló del conflicto millonario con su exrepresentante Maxi El Brother

“Me vi en una situación de empleado cuando era el jefe”, digo el referente de la Cumbia 420 sobre la disputa judicial con su exmanager.

Hoy 17:59

L-Gante se refirió públicamente al conflicto millonario que mantiene con su exrepresentante, Maxi El Brother. Invitado a Almorzando con Juana (eltrece), el artista explicó cómo se gestó la ruptura laboral y aseguró que llegó a sentirse desplazado dentro de su propio proyecto.

“Me vi en una situación de empleado cuando era el jefe”, lanzó el músico, dejando en claro el nivel de tensión que atravesó durante los últimos meses.

Durante la charla con Juana Viale, el cantante de Cumbia 420 contó que tomó distancia definitiva de su exmanager, aunque conservará al resto de su equipo de trabajo. “Perdí el control varias veces de mi día a día, de mis cosas de trabajo, de lo personal, de todo lo que uno tendría que gestionar y administrar por uno mismo. Y al haber perdido el control de varias cosas, todo se va acumulando si no reaccionás a tiempo”, explicó.

Cuando la conductora le consultó si consideraba lo ocurrido una traición, L-Gante fue prudente: “No lo voy a calificar así directamente. Yo lo veía a él como a un hermano, aposté mucho a todo el proyecto que llevábamos adelante y L-Gante se convirtió en una empresa, una marca”.

El cantante también reveló que la decisión no fue impulsiva: “Hace un año que venía analizando la situación. Soy de dejar pasar las cosas para ver cómo avanzan ciertas partes. Hasta que un día corté comunicación, no respondí más y me armé otro equipo”.

Respecto de la disputa económica, el músico fue contundente: “Estoy reclamando un millón y medio de dólares y un registro de lo que fue todo esto en estos años de trabajo”.

Las declaraciones causaron sorpresa entre los presentes en la mesa, y L-Gante remató: “Me vi en una situación de empleado cuando, a todo esto, yo vendría a ser el jefe del equipo”.

El comunicado de L-Gante tras su separación laboral con Maxi El Brother

El pasado 20 de octubre, el artista había publicado un comunicado en sus redes sociales para despejar rumores. En él, confirmó que sus shows programados se mantienen y anunció un cambio en su equipo de representación.

“He decidido cambiar mi equipo de trabajo y representación, y quiero agradecer de corazón a todos los que me han acompañado hasta acá por su dedicación y compromiso”, expresó en Instagram.

Además, aclaró que los compromisos asumidos seguirán vigentes: “A partir de ahora inicio un nuevo camino junto a mi disquera, enfocado en mostrarles la mejor versión de mí como cantante y artista. Todos los contratos vigentes serán respetados”.

Para cerrar, el referente de la Cumbia 420 se mostró optimista ante la nueva etapa que comienza: “Se viene una nueva etapa, y voy con todo”.