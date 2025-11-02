En medio de los cambios en el Gabinete, Milei viaja a Estados Unidos para un foro con Trump

El Presidente partirá este martes a la noche rumbo a Miami para participar del América Business Forum. También están invitados Lionel Messi y la dirigente venezolana María Corina Machado.

Hoy 18:02

Javier Milei viajará a Estados Unidos este martes a la noche para asistir al América Business Forum, que se realiza este 5 y 6 de noviembre en Miami.

El viaje del Presidente será en medio de los cambios de Gabinete que sucedieron en los últimos días después del triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas.

Este viernes, en medio de la incertidumbre sobre posibles cambios en los ministerios, Guillermo Francos presentó su renuncia a la Jefatura de Gabinete. En su lugar asumirá Manuel Adorni, vocero presidencial. También renunció Lisandro Catalán, ministro del Interior.

Es decir, Milei ultima los detalles de su viaje a Estados Unidos mientras define quién ocupará el Ministerio del Interior, un lugar clave a la hora de negociar y articular acuerdos con las provincias. Hay expectativas por el lugar que pueda tomar el asesor presidencial Santiago Caputo.

El evento a donde asistirá Javier Milei será en el estadio del equipo de la NBA, Miami Heit, y reunirá a los principales líderes del deporte, del entretenimiento y cultura global.

El lema del América Business Forum 2025 es “The World Meets in América”, es decir, el mundo se reúne en América.

Entre los invitados, además de Milei, se esperan a Lionel Messi (futbolista), María Corina Machado (ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025), Eric Schmidt (exCEO y presidente de Google), Rafael Nadal (tenista) Jamie Dimon (presidente y CEO de JPMorgan Chase) y Will Smith (actor y productor). También estará Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos.

Si bien podrían cruzarse ambos mandatarios durante la actividad, no está confirmada una bilateral entre ellos.

El foro global es liderado por Ignacio González, un joven uruguayo de 34 años que antes de realizar la actividad en Miami se dedicó diez años a implementarla en Latinoamérica.

“América Business Forum será la plataforma desde la cual líderes le hablen al mundo, y marquen el rumbo global cada año. Tenemos una misión que nos trasciende a nosotros mismos, estamos pensando en la unidad del planeta, y en los próximos 50 años. Un mundo frágil y convulsionado, sacudido por una geopolítica inestable y el avance violento a la inteligencia artificial, necesita líderes que hablen fuerte y marquen el camino”, destacó su fundador en un comunicado.