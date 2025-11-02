Video: un joven de 15 años murió tras una brutal pelea callejera en Necochea

El hecho ocurrió durante una pelea entre dos jóvenes. Un adolescente de 17 años fue detenido, acusado de ser el autor del homicidio.

Hoy 18:35

Un adolescente de 15 años falleció en la ciudad balnearia de Necochea luego de recibir una herida de arma blanca en la ingle durante una violenta pelea callejera que tuvo lugar en un playón sito frente al complejo Casino. Por el homicidio, un joven de 17 años quedó detenido a disposición de la Justicia, señalado como el presunto autor del crimen.

Ayer hubo una pelea enfrente del Casino. El de buzo negro terminó muriendo en el hospital. Qué les pasa a los pibes? Y donde está la policía? #Desastre pic.twitter.com/uc2EoQF3wI — Carla - #97 (@CarlaTuits) November 1, 2025

La pelea se viralizó luego de que un testigo filmara la gresca cuerpo a cuerpo entre adolescentes, ocurrida a medianoche del viernes en el estacionamiento de Avenida 2. Rodeados por varias personas que parecían alentar a los protagonistas, los jóvenes se corrían de un lado a otro, se provocaban sin que mediara un instante de tranquilidad. El material fílmico ya fue sumado a la causa que investiga el crimen y podría ayudar a buscar a otros posibles responsables secundarios.

En medio del enfrentamiento, el menor de los adolescentes recibió una puñalada a la altura de la ingle, lo que le provocó mucha pérdida de sangre. Según medios locales, el joven fue minutos después trasladado a un centro de salud local, donde su cuadro derivó en un shock hipovolémico. La víctima no soportó la grave herida y murió horas después en el Hospital Municipal Emilio Ferreyra.

En cuanto al agresor, de 17 años, fue detenido por la Policía y fue trasladado al Centro de Contención de Menores de Batán a disposición de la Justicia local. La causa fue caratulada como homicidio calificado por el uso de arma blanca e interviene la UFI N.º 4 del Departamento Judicial.

Durante el operativo de aprehensión del atacante, los efectivos secuestraron una remera ensangrentada, un cuchillo de mango de madera y un punzón casero, que habrían sido enterrados en la arena junto al murallón donde tuvo lugar la pelea.