Carlos Mayor, a un paso de convertirse en el nuevo entrenador de Mitre

Las negociaciones están avanzadas con el DT que viene de dirigir a Chacarita y solo restan detalles para la confirmación oficial.

Hoy 18:55

Se terminó la danza de nombres en el Club Atlético Mitre. En las próximas horas podría concretarse la llegada de Carlos Mayor como nuevo entrenador del Aurinegro de cara a la próxima temporada de la Primera Nacional.

El técnico bonaerense, de 60 años, viene de dirigir a Chacarita Juniors y es el principal apuntado por la dirigencia para encabezar el nuevo proyecto futbolístico. En caso de cerrarse las negociaciones, firmaría contrato por una temporada.

Mayor cuenta con una amplia trayectoria en el fútbol argentino y del exterior. A lo largo de su carrera dirigió a clubes como Argentinos Juniors, Gimnasia y Esgrima La Plata, Unión de Santa Fe y All Boys, además de tener experiencias internacionales en México y Chile.

Según trascendió, solo restan detalles para llegar a un acuerdo total y que Mitre haga el anuncio oficial de su nuevo DT, quien tendrá la misión de armar un plantel competitivo para pelear en los primeros puestos del certamen en 2026.