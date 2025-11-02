Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 02 NOV 2025 | 31º
X
Somos Deporte

Carlos Mayor, a un paso de convertirse en el nuevo entrenador de Mitre

Las negociaciones están avanzadas con el DT que viene de dirigir a Chacarita y solo restan detalles para la confirmación oficial.

Hoy 18:55
Carlos Mayor Mitre

Se terminó la danza de nombres en el Club Atlético Mitre. En las próximas horas podría concretarse la llegada de Carlos Mayor como nuevo entrenador del Aurinegro de cara a la próxima temporada de la Primera Nacional.

El técnico bonaerense, de 60 años, viene de dirigir a Chacarita Juniors y es el principal apuntado por la dirigencia para encabezar el nuevo proyecto futbolístico. En caso de cerrarse las negociaciones, firmaría contrato por una temporada.

Mayor cuenta con una amplia trayectoria en el fútbol argentino y del exterior. A lo largo de su carrera dirigió a clubes como Argentinos Juniors, Gimnasia y Esgrima La Plata, Unión de Santa Fe y All Boys, además de tener experiencias internacionales en México y Chile.

Según trascendió, solo restan detalles para llegar a un acuerdo total y que Mitre haga el anuncio oficial de su nuevo DT, quien tendrá la misión de armar un plantel competitivo para pelear en los primeros puestos del certamen en 2026.

TEMAS Club Atlético Mitre Primera Nacional

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Con gol del Changuito Zeballos, Boca festejó con un triunfazo ante Estudiantes y llega entonado al Superclásico
  2. 2. Marcelo Tinelli rompió el silencio sobre las amenazas que recibió su hija Juana: “Estamos muy preocupados”
  3. 3. En vivo: Sarmiento busca revertir la serie ante Atenas de Río Cuarto en La Banda
  4. 4. Un chofer de aplicación fue golpeado y asaltado tras dejar a una pasajera en el Bº Villa Griselda
  5. 5. Una mujer denunció por hurto a su propio hijo a quien había dejado al cuidado de su vivienda
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT