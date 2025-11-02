Perdió el control del auto, chocó dos viviendas y su familia se enfrentó con la Policía

El hecho ocurrió en el barrio Los Plátanos. El conductor tenía aliento alcohólico y perdió el control del vehículo. Los policías fueron agredidos y respondieron con gas pimienta.

Hoy 19:18

Un auto fuera de control, dos casas dañadas y un incidente con la Policía de Córdoba terminó con gas pimienta en el aire. Todo ocurrió en cuestión de minutos en la ciudad capital, cuando el caos se desató en una tranquila cuadra del barrio Los Plátanos.

El hecho se registró durante la noche de este sábado, cuando un hombre mayor de edad que circulaba en un Renault Sandero Stepway perdió el control del vehículo.

Según informaron fuentes del caso, el auto chocó contra las estructuras frontales de dos domicilios ubicados en Santa Ana al 3200. Producto del impacto, se constataron daños materiales en portones y medianeras, aunque no hubo personas lesionadas.

Pocos minutos después, llegó la Policía al lugar. Allí, la situación se volvió tensa. Familiares del conductor intentaron agredir al personal de la fuerza cordobesa, quienes replicaron los ataques con gas pimienta para dispersarlos.

Mientras tanto, el conductor fue atendido en el lugar por un servicio de emergencias médicas. El diagnóstico inicial fue traumatismo de cráneo leve. Posteriormente, fue derivado al Hospital Eva Perón para una evaluación más profunda.

De acuerdo con el parte policial, durante el procedimiento se detectó que el hombre presentaba halitosis alcohólica, un dato que fue asentado en el informe, aunque no se difundió si el test de alcoholemia dio positivo.

El procedimiento quedó bajo la órbita de la Unidad Judicial de Accidentología Vial, que se encuentra a cargo de la investigación.