Horror en Córdoba: un hombre murió calcinado tras chocar contra una columna

El siniestro ocurrió durante la madrugada de este domingo en Los Cedros. El vehículo se prendió fuego tras el impacto y el conductor falleció en el lugar.

Hoy 19:24

Un hombre murió calcinado tras chocar contra una columna de hormigón y quedar atrapado en su auto. El trágico hecho ocurrió la madrugada de este domingo en la Ruta 5, en Córdoba.

El siniestro se produjo cerca de las 3:15 de la madrugada a la altura de Los Cedros. Según informaron fuentes policiales, el choque fue tan violento que la Peugeot Partner se incendió de inmediato, sin darle tiempo a la víctima para escapar.

Al llegar los Bomberos Voluntarios y los servicios de emergencia, el auto ya estaba envuelto en llamas. A pesar de los esfuerzos por controlar el fuego, el conductor -que viajaba solo- ya había muerto cuando lograron acceder al habitáculo.

La escena fue preservada por la Policía Judicial y la Fiscalía de turno, que todavía intentan identificar a la víctima y determinar las causas exactas del accidente.

Por estas horas, los peritos trabajan para reconstruir cómo fue el impacto y qué pudo haber provocado el incendio fatal.

Las autoridades mantienen abierta la investigación y no descartan ninguna hipótesis.