Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 02 NOV 2025 | 31º
X
Regionales

Horror en Córdoba: un hombre murió calcinado tras chocar contra una columna

El siniestro ocurrió durante la madrugada de este domingo en Los Cedros. El vehículo se prendió fuego tras el impacto y el conductor falleció en el lugar.

Hoy 19:24
Murió calcinado

Un hombre murió calcinado tras chocar contra una columna de hormigón y quedar atrapado en su auto. El trágico hecho ocurrió la madrugada de este domingo en la Ruta 5, en Córdoba.

El siniestro se produjo cerca de las 3:15 de la madrugada a la altura de Los Cedros. Según informaron fuentes policiales, el choque fue tan violento que la Peugeot Partner se incendió de inmediato, sin darle tiempo a la víctima para escapar.

Al llegar los Bomberos Voluntarios y los servicios de emergencia, el auto ya estaba envuelto en llamas. A pesar de los esfuerzos por controlar el fuego, el conductor -que viajaba solo- ya había muerto cuando lograron acceder al habitáculo.

La escena fue preservada por la Policía Judicial y la Fiscalía de turno, que todavía intentan identificar a la víctima y determinar las causas exactas del accidente.

Por estas horas, los peritos trabajan para reconstruir cómo fue el impacto y qué pudo haber provocado el incendio fatal.

Las autoridades mantienen abierta la investigación y no descartan ninguna hipótesis.

TEMAS Cordoba Incendios

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Con gol del Changuito Zeballos, Boca festejó con un triunfazo ante Estudiantes y llega entonado al Superclásico
  2. 2. Marcelo Tinelli rompió el silencio sobre las amenazas que recibió su hija Juana: “Estamos muy preocupados”
  3. 3. En vivo: Sarmiento busca revertir la serie ante Atenas de Río Cuarto en La Banda
  4. 4. Un chofer de aplicación fue golpeado y asaltado tras dejar a una pasajera en el Bº Villa Griselda
  5. 5. Una mujer denunció por hurto a su propio hijo a quien había dejado al cuidado de su vivienda
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT