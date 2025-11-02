Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 02 NOV 2025 | 26º
X
Policiales

Murió un joven de 25 años tras descompensarse durante una competencia de CrossFit en Termas de Río Hondo

El trágico hecho ocurrió este domingo por la tarde mientras el deportista participaba de un torneo. Pese a los intentos médicos por reanimarlo, perdió la vida en el hospital local.

Hoy 19:40

Un trágico episodio conmocionó este domingo a la ciudad de Las Termas de Río Hondo, cuando un joven de 25 años murió luego de sufrir una descompensación durante una competencia de CrossFit.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La víctima fue identificada como Sebastián Eduardo Leguizamón, domiciliado en el barrio Herrera El Alto de la ciudad termal. Según el parte policial, el joven se encontraba participando del evento deportivo cuando, por causas que aún se investigan, se desvaneció repentinamente.

De inmediato fue asistido por personal médico presente en el lugar y trasladado al Centro Integral de Salud Termas, donde el Dr. Carlos Vittar, médico de guardia, logró estabilizarlo y dispuso su internación para observación. Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, Leguizamón falleció alrededor de las 17:30.

La investigación quedó en manos de la Comisaría Comunitaria N°40, bajo directivas del fiscal de turno, Dr. Emmanuel Sabater, quien ordenó la toma de declaraciones testimoniales y otras diligencias para esclarecer las circunstancias del hecho.

El fallecimiento del joven deportista generó profundo dolor entre sus allegados y la comunidad termal, especialmente en el ámbito del fitness y el CrossFit, donde era muy apreciado por su compromiso y participación activa.

TEMAS Las Termas de Río Hondo CrossFit

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Con gol del Changuito Zeballos, Boca festejó con un triunfazo ante Estudiantes y llega entonado al Superclásico
  2. 2. Marcelo Tinelli rompió el silencio sobre las amenazas que recibió su hija Juana: “Estamos muy preocupados”
  3. 3. Sarmiento cayó ante Atenas de Río Cuarto en La Banda y se despidió del Federal A
  4. 4. Un chofer de aplicación fue golpeado y asaltado tras dejar a una pasajera en el Bº Villa Griselda
  5. 5. Una mujer denunció por hurto a su propio hijo a quien había dejado al cuidado de su vivienda
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT