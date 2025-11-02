Murió un joven de 25 años tras descompensarse durante una competencia de CrossFit en Termas de Río Hondo

El trágico hecho ocurrió este domingo por la tarde mientras el deportista participaba de un torneo. Pese a los intentos médicos por reanimarlo, perdió la vida en el hospital local.

Un trágico episodio conmocionó este domingo a la ciudad de Las Termas de Río Hondo, cuando un joven de 25 años murió luego de sufrir una descompensación durante una competencia de CrossFit.

La víctima fue identificada como Sebastián Eduardo Leguizamón, domiciliado en el barrio Herrera El Alto de la ciudad termal. Según el parte policial, el joven se encontraba participando del evento deportivo cuando, por causas que aún se investigan, se desvaneció repentinamente.

De inmediato fue asistido por personal médico presente en el lugar y trasladado al Centro Integral de Salud Termas, donde el Dr. Carlos Vittar, médico de guardia, logró estabilizarlo y dispuso su internación para observación. Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, Leguizamón falleció alrededor de las 17:30.

La investigación quedó en manos de la Comisaría Comunitaria N°40, bajo directivas del fiscal de turno, Dr. Emmanuel Sabater, quien ordenó la toma de declaraciones testimoniales y otras diligencias para esclarecer las circunstancias del hecho.

El fallecimiento del joven deportista generó profundo dolor entre sus allegados y la comunidad termal, especialmente en el ámbito del fitness y el CrossFit, donde era muy apreciado por su compromiso y participación activa.