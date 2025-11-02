Ingresar
Bariloche: murió el hombre que había dado positivo de hantavirus

El Ministerio de Salud de Río Negro confirmó la muerte y dispuso el aislamiento de dos contactos estrechos del hombre fallecido.

Hoy 19:48

Un hombre de 43 años murió este sábado en Bariloche, Río Negro, tras haber sido diagnosticado con hantavirus.

Actualmente, dos personas permanecen aisladas de manera preventiva, el diagnóstico positivo se confirmó el sábado al mediodía.

Las autoridades sanitarias investigan el origen del contagio, que habría sucedido mientras el paciente realizaba tareas de desmalezamiento, de acuerdo con lo consignado por el diario Río Negro.

En tanto, cinco personas permanecen bajo seguimiento tras haber tenido un contacto menor con el fallecido.

Este nuevo episodio representa el tercer caso en lo que va de 2025 en la región.

