Unión Santiago goleó a Los Verdes y sigue prendido en el Regional

El Tricolor mostró carácter en El Mojón y se impuso 4-1 con goles de Vega (2), Pérez y Pinto, por la tercera fecha del certamen.

Hoy 21:03

Unión Santiago sacó a relucir su jerarquía y goleó 4-1 a Los Verdes de El Mojón, en condición de visitante, por la tercera fecha de la Zona 12 de la Región Centro del Torneo Regional Federal Amateur 2025/26. El equipo de Mariano Vergara cambió la imagen respecto al partido anterior, fue más agresivo en ataque y logró una victoria clave para seguir como único escolta del grupo, con seis puntos, detrás del líder Talleres de Nueva Esperanza.

El Tricolor fue una tromba desde el arranque. A los 13 minutos, Jeremías Valoy metió un centro perfecto desde la izquierda que Claudio Vega conectó de cabeza para abrir el marcador. Dos minutos más tarde, un error en la salida local dejó nuevamente a Vega cara a cara con el arquero y no perdonó: 2-0. Con el dominio total del trámite, Unión amplió a los 41 con otro cabezazo, esta vez de Facundo Pérez, tras una gran jugada por izquierda.

En el complemento, el conjunto local reaccionó empujado por su gente. A los 19 minutos, Ariel Rodríguez descontó de penal con una definición de lujo, picándola ante Luis Salto. Sin embargo, la ilusión de Los Verdes se apagó en el cierre: con el rival jugado en ataque, Brian Pinto encabezó una contra letal y selló el 4-1 final.

Con esta victoria, Unión Santiago llega a 6 puntos en el certamen, se mantiene firme en la pelea y llega con confianza al próximo compromiso, cuando visite a Fútbol Infantil Diego Armando en El Arenal.

Por su parte El Verde se queda con 2 unidades tras dos empates. La próxima se mide ante Talleres de Nueva Esperanza como visitante.

Fotos: Prensa Unión Santiago