Central Córdoba de Frías festejó ante Atoj Pozo y da pelea en la Zona 11

Se impuso por 2 a 0 en el marco de la tercera fecha de la Región Centro del Torneo Regional Federal Amateur 2025/2026.

Hoy 21:33

Central Córdoba de Frías cumplió con su objetivo y sumo un triunfo vital como local al derrotar 2-0 a Atoj Pozo, en el marco de la tercera fecha de la Zona 11 de la Región Centro del Torneo Regional Federal Amateur 2025/2026 y da pelea en la Zona 11.

Diego Díaz y Juan Tapia marcaron para el local para sellar el 2-0 final del encuentro.

Central Córdoba llegó a 4 puntos en su zona y se ubica como uno de los escoltas de Vélez. La próxima se mide con Dos Leones.

Por su parte Atoj Pozo queda último en su zona sin unidades tras tres derrotas, en tanto que en la próxima fecha se medirá ante Vélez en San Ramón.