Voraz incendio en el Barrio Ejército Argentino

Las llamas de gran altura sorprendieron a los vecinos en la calle 64; se sospecha que una fuga de gas provocó el siniestro.

Hoy 21:38

Un violento incendio alteró la tranquilidad de la noche de este domingo en el Barrio Ejército Argentino. El siniestro se produjo en la calle 64, entre 19 y 20, cerca de la antigua Aguirre, y las llamas alcanzaron más de tres metros de altura, generando alarma entre los vecinos.

Según los primeros indicios, el incendio habría sido provocado por una fuga de gas, aunque las autoridades aún trabajan para confirmar las causas. Hasta el momento, no se tiene información sobre personas heridas.

El personal policial se encuentra en el lugar controlando la situación y colaborando con los equipos de emergencia. Los vecinos fueron alertados y se mantiene un operativo de seguridad para evitar riesgos adicionales.