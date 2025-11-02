Autoridades municipales participaron de la misa presidida por el obispo monseñor Bokalic en La Piedad

Con profundo respeto y esperanza, familias santiagueñas participaron de la misa en conmemoración al Día de los Fieles Difuntos llevada a cabo en el Cementerio La Piedad y que fue presidida por el obispo de la arquidiócesis, monseñor, Vicente Bokalic.

De la misma participaron los secretarios de Coodinación, Daniel Kobylanski; de Gobierno, Néstor Machado y de Obras Públicas, Daniel Vila, quienes junto a numerosas familias se acercaron al cementerio para rezar por sus seres queridos que descansan junto a Dios.

“Jesús venció la muerte y resucitó, renovemos la fe en ese Dios de la vida. El cementerio no es el final de nuestras vidas, lo es la resurrección a una nueva vida junto a Él. Creamos en esto para poder transitar nuestro día a día con empatía, amor al projimo, respeto y fe en nuestro Jesús resucitado”, fueron las palabras del Obispo Vicente Bokalic.

Luego de la celebración, los presentes se trasladaron hacia la Cruz Mayor donde se llevó una oración en memoria de todos los difuntos santiagueños.

Durante el fin de semana la Municipalidad realizó un operativo integral en La Piedad para organizar la concurrencia de gran cantidad de personas.

Trabajó el sábado y domingo en horario corrido de 7 a 19 horas el personal de Tránsito, Calidad de Vida, Salud, Defensa Civil, Servicios Urbanos y del Cementerio.