Este lunes Milei se reúne con su nuevo Gabinete

La Casa Rosada será escenario del primer encuentro oficial entre el presidente y sus ministros.

Hoy 21:41

El presidente Javier Milei reunirá mañana por primera vez a su nuevo Gabinete en Casa Rosada e iniciará la segunda etapa de su gestión.

Así lo confirmaron fuentes de Casa Rosada, y detallaron que el encuentro será a las 9.30.

Será la reunión inaugural de los flamantes integrantes del equipo: Manuel Adorni como jefe de Gabinete y Diego Santilli como ministro del Interior, en reemplazo de Guillermo Francos y Lisandro Catalán, respectivamente.

Está previsto que también asista el resto de los funcionarios, incluido el canciller Pablo Quirno, para quien también será su primera reunión de Gabinete.

La decisión de anunciar a Santilli la tomó Milei este domingo en la Quinta de Olivos, con la idea de arrancar la semana con los principales casilleros del equipo completo, tras la salida de Catalán.

Con este nombramiento, se confirma que el asesor Santiago Caputo seguirá con ese rol dentro de Casa Rosada, sin firma de ministro.

