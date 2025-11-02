Informan el cronograma de fumigaciones para el transcurso de la semana

Desde la Municipalidad de la Capital dieron a conocer el cronograma de fumigaciones para diferentes barrios de la capital, con el fin de prevenir la proliferación de mosquitos y otros insectos.

Hoy 21:50

El lunes las tareas se llevarán a cabo en Villa del Carmen, Néstor Kirchner, Sixto Palavecino, El Vinalar, Santa Lucía e Industria.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Continuarán las fumigaciones el martes en los barrios Siglo XX (Sector XIX), Siglo XXI (sector 750 viviendas), Saint Germés, Ejército Argentino, América del Sur, Juan Díaz de Solís y Campo Contreras.

El miércoles seguirán en los barrios Juramento, Sarmiento, Ramón Carrillo, Tradición, Primera Junta e Inmigrantes. El jueves las pulverizaciones se harán en los barrios Congreso, Francisco de Aguirre, Sáenz Peña, Centenario, Rivadavia, Colón, Juan Felipe Ibarra y Jorge Newbery.

El viernes será el turno de los barrios Mariano Moreno, Libertad, San Martín, Don Bosco, Bruno Volta y Mosconi.