La Escuela Juan Pablo II deslumbró con su musical “Amigos Imaginarios”, una celebración a la amistad y la imaginación

Con una puesta llena de color, emoción y reflexión, los alumnos presentaron un musical que destacó por su mensaje sobre la importancia del juego, la creatividad y la inclusión.

Hoy 22:03

Una vez más, la Escuela Primaria Juan Pablo II se lució con un espectáculo inolvidable. En esta ocasión, la comunidad educativa presentó el musical “Amigos Imaginarios”, una obra que conmovió al público por su combinación de ternura, humor y una profunda reflexión sobre la infancia, la amistad y el poder de imaginar.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La propuesta artística, concebida como una obra colectiva, permitió que cada niño encontrara su lugar en el escenario, transmitiendo un mensaje claro y emotivo: imaginar, crear y soñar son derechos esenciales de la infancia.

La dirección y el libreto estuvieron a cargo del profesor de Teatro, Ezequiel Chávez, junto a la Lic. Jimena Dovis, psicóloga institucional. Ambos creadores elaboraron una puesta que integró arte, emoción y pensamiento, resaltando la importancia del juego simbólico en el desarrollo infantil.

“El juego simbólico, muchas veces desplazado por el uso excesivo de las pantallas, es clave para el desarrollo emocional y cognitivo de los niños. Les permite explorar su mundo interno, procesar emociones y construir lazos significativos”, explicaron los responsables de la obra.

musical “Amigos Imaginarios”

El Prof. Chávez subrayó el espíritu que dio vida al proyecto: “A través de la obra quisimos recordar que imaginar no es solo un juego: es una necesidad vital en la infancia. La tecnología puede ser una gran herramienta, pero nunca debe reemplazar la magia de inventar y crear con otros.”

Por su parte, la directora de la institución, Lic. Giselle Arduino, destacó el carácter inclusivo del espectáculo: “Cada niño participó desde sus posibilidades y talentos. Este proyecto demuestra que la inclusión no se declama, se vive. En el escenario estuvieron todos: alumnos, docentes, directivos y el equipo SOE, trabajando como una verdadera comunidad educativa.”

El musical culminó con una ovación y una gran emoción compartida entre familias, docentes y estudiantes. Como cada año, la Escuela Juan Pablo II reafirmó su compromiso con la educación integral y con los valores que promueve: la amistad, la imaginación y la infancia como espacios que deben ser protegidos y celebrados.

Porque cuando los niños imaginan —como recordó el mensaje final de la obra—, el mundo entero se vuelve un lugar más amable y esperanzador.