La China Suárez en el ojo de la polémica por un detalle del bolso de Icardi

Dos días después de mostrar el regalo de su pareja, usuarios en redes detectaron un detalle que generó debate entre los internautas.

Hoy 22:26

La China Suárez podría quedar en el centro de la polémica. A tan solo dos días de presumir el bolso Louis Vuitton que le regaló Mauro Icardi, la controversia fue inevitable cuando se conocieron unos llamativos datos del accesorio en cuestión.

Este viernes, la ex Casi Ángeles reveló que el futbolista la sorprendió con un regalo inédito y muy especial: un bolso modelo Speedy de viaje en color rosa de la firma de lujo.

Publicación

“Entienden que moría por este bolso, era edición limitada y no había más, dije ‘Bueno, ya fue’. ME LO MANDÓ A FABRICAR. Llegué a casa y estaba ahí en el sillón”, contó sorprendida.

Sin embargo, este domingo en las redes sociales de El ejército de LAM mostraron una curiosa captura que da cuenta que el bolso está a la venta, cuesta 9250 euros y está fabricado con piel de becerro.

Estos datos generaron todo tipo de reacciones entre los usuarios. “Menos mal que era vegetariana, ¿no?”, “Y después la Tati haciéndose la protectora de animales”, “El color era limitado, lean bien la información”, “¿Por qué no le caen a Wanda que tiene como 100 carteras?”, fueron algunos de los comentarios que más se repitieron.