Declararía este lunes el fotógrafo deportivo acusado de grooming

El joven, de 23 años, permanece detenido desde la semana pasada, acusado de acosar a dos menores de edad a través de redes sociales. La investigación se originó tras la denuncia del padre de una de las víctimas.

02/11/2025

Un fotógrafo deportivo de 23 años, conocido en el "ambiente fierrero" de Santiago del Estero, permanece detenido acusado del supuesto delito de grooming, luego de que la Justicia ordenara un allanamiento en su domicilio y el secuestro de dispositivos electrónicos.

El caso salió a la luz tras la investigación del padre de una de las víctimas, quien logró impedir que su hija mantuviera contacto con el acusado, identificado como M. C. Según trascendió, el joven habría utilizado su trabajo en fotografía para acercarse a los menores en cuestión.

De acuerdo con la denuncia, el detenido habría compartido videos de contenido sexual y mantenido comunicaciones inapropiadas a través de medios digitales, involucrando incluso a amigos y amigas de los pequeños.

La detención de M. C. se concretó durante la semana pasada, en el marco de una causa caratulada como “grooming”, y desde entonces permanece alojado a disposición de la Justicia en el CUD (Centro Único de Detenidos). Los dispositivos electrónicos del acusado y de las víctimas ya fueron secuestrados para ser sometidos a peritajes.

Según fuentes judiciales, el joven podría prestar declaración este lunes en sede judicial, ante Dra. Florencia Torrez Cianferoni, instancia en la que podría ser formalmente imputado mientras avanza la investigación que busca determinar el alcance del delito y la posible existencia de más víctimas.

El hecho generó conmoción en el ámbito deportivo y en redes sociales, donde el caso comenzó a circular luego de conocerse la denuncia. La Justicia continúa con las actuaciones bajo la supervisión de la fiscalía interviniente.