Chris Martin sorprendió en el show de Tini y juntos cantaron “We Pray” en Tecnópolis

El líder de Coldplay apareció en el cierre de “Futttura” y compartió un emotivo momento junto a la artista argentina ante miles de fans.

Hoy 00:06
Chris Martin y Tini

Chris Martin viajó especialmente a la Argentina para decir presente en “Futttura”, el megashow que Tini Stoessel brindó en Tecnópolis. Juntos interpretaron “We pray” -tema que forma parte del último disco de Coldplay, Moon music- y luego se quedó en el escenario para tocar la guitarra en “Carne y hueso”. Sin dudas, un momento inolvidable para las 30 mil personas presentes.

Dejando en claro su admiración por su colega, el artista británico hizo su aparición en el escenario con una remera juntamente de “Futttura”, la ambiciosa puesta que eligió la cantante argentina para recorrer toda su carrera.

La noche no solo contó con la presencia de Martin, sino que también se sumó el colombiano Juanes, con quien Tini interpretó las canciones “Fotografía”, “Te Pido”, y “Acercate”.

