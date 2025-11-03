El tiempo para este lunes 3 de noviembre en Santiago del Estero: soleado y con una máxima de 33ºC

Se anuncia un lunes con cielo despejado y vientos moderados del sector norte.
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este lunes en Santiago del Estero una mañana con cielo despejado y vientos moderados del sector norte.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
Hacia la tarde, cielo parcialmente nublado, vientos del norte rotando al noreste y una temperatura máxima que tocaría los 33ºC, de acuerdo a los datos aportados por el organismo.
El pronóstico extendido señala que el martes se presentará caluroso, con una máxima de 36ºC, en una jornada con cielo parcialmente nublado, vientos moderados de direcciones variables y probabilidad de chaparrones hacia la noche.
Seguí todas las novedades del clima a través de los datos de nuestra estación meteorológica.