Mia McKenna-Bruce, Saoirse Ronan, Anna Sawai y Aimee Lou Wood interpretarán a las parejas de los Beatles en los filmes de Sam Mendes

Las actrices darán vida a las mujeres de Ringo Starr, Paul McCartney, John Lennon y George Harrison en el ambicioso proyecto cinematográfico que contará con el aval oficial de Apple Corps Ltd.

Hoy 07:55

Sony Pictures confirmó que Mia McKenna-Bruce, Saoirse Ronan, Anna Sawai y Aimee Lou Wood integrarán el elenco principal de la serie de películas sobre The Beatles que dirigirá Sam Mendes.

McKenna-Bruce interpretará a Maureen (Cox) Starkey, esposa de Ringo Starr (interpretado por Barry Keoghan); Ronan encarnará a Linda (Eastman) McCartney, pareja de Paul McCartney (Paul Mescal); Sawai será Yoko Ono, esposa de John Lennon (Harris Dickinson); y Wood dará vida a Pattie Boyd, esposa de George Harrison (Joseph Quinn).

El proyecto marca la primera vez que Apple Corps Ltd. y The Beatles —John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr— ceden los derechos completos de sus vidas y su música para una producción de ficción. Mendes planea cuatro largometrajes interconectados, cada uno narrado desde la perspectiva de un miembro de la banda.

Bajo el título “The Beatles – A Four-Film Cinematic Event”, las películas se rodarán simultáneamente y su estreno está previsto para abril de 2028 en Reino Unido y Estados Unidos.

El proyecto es una coproducción entre Neal Street Productions y Apple Corps Ltd., con Sony Pictures a cargo de la financiación y distribución global. Además de dirigir, Mendes será productor junto a Alexandra Derbyshire, Pippa Harris y Julie Pastor.

Según información previa, los guiones estarían a cargo de Jack Thorne, Jez Butterworth y Peter Straughan, aunque aún no hay confirmación oficial al respecto.