Famke Janssen aún no fue contactada por Disney para volver como Jean Grey en el MCU

La actriz icónica de X-Men aseguró que nunca habló con el estudio sobre su regreso, aunque sigue siendo una figura emblemática para los fans de la saga.

Hoy 08:12

A más de dos décadas de su debut como Jean Grey, la actriz Famke Janssen continúa siendo una de las intérpretes más recordadas del universo X-Men. Sin embargo, la artista neerlandesa reveló recientemente que nunca fue contactada por Disney para retomar su papel en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), a pesar de los rumores que circulan cada vez que se anuncia un nuevo proyecto mutante.

En diálogo con Entertainment Weekly, Janssen contó que el tema aparece constantemente en sus entrevistas: “Cada vez que hago una entrevista, se menciona. Es interesante. No me daba cuenta de que era una parte tan importante. En cada entrevista surge, y de todo lo que digo, eso es lo único que termina publicado”.

Lejos de mostrarse molesta, la actriz aseguró sentirse agradecida por el cariño del público: “Supongo que debería sentirme halagada de que este personaje haya resonado con la gente. Ha pasado mucho tiempo, pero es bonito que todavía hablen de ella”.

Janssen interpretó a Jean Grey por primera vez en X-Men (2000), papel que repitió en X2 (2003), X-Men: The Last Stand (2006) y X-Men: Días del futuro pasado (2014). Desde entonces, su versión del personaje no ha vuelto a aparecer, aunque otros miembros del elenco original —como Patrick Stewart, Ian McKellen, Rebecca Romijn, James Marsden, Alan Cumming, Kelsey Grammer y Channing Tatum— sí regresarán en Avengers: Doomsday, cuyo estreno está previsto para el 18 de diciembre de 2026.

Mientras tanto, el director Jake Schreier, encargado del reinicio de los X-Men bajo el sello de Marvel Studios, confirmó en una entrevista con Empire que el proyecto ya está en marcha: “No puedo decir nada al respecto, pero ya comenzamos a trabajar en X-Men, y eso es muy, muy emocionante”.

Aunque todavía no hay planes concretos para el regreso de Famke Janssen, su legado como Jean Grey sigue vigente entre los seguidores del universo mutante, que esperan verla nuevamente en la gran pantalla.