"Una nota de Financial Times dice que Trump ve posible la dolarización en Argentina"

Así lo indicó en su columna de este lunes para Radio Panorama el licenciado Osvaldo Granados.
En su columna de este lunes para Radio Panorama, el licenciado Osvaldo Granados se refirió a distintos temas de la actualidad política y económica, entre ellos el impacto del nuevo gabinete y una publicación del Financial Times que vincula a Donald Trump con la posibilidad de una dolarización en Argentina.
Granados consideró que la designación de Diego Santilli como ministro del Interior es positiva, al señalar que “tiene cintura política, conoce a la gente con la que hay que hablar y tiene calle, lo que te permite discutir de otra manera”. Según el analista, este cambio generará mayor comodidad entre los gobernadores: “Estoy seguro de que se van a sentir mucho más cómodos que con Caputo, que me hace acordar mucho a Marcos Peña. Los gobernadores, en líneas generales, cuando se enteraron dijeron ‘mucho mejor’, porque antes de las reformas van a hablar del presupuesto, de obras públicas y de los avales nacionales para créditos de organismos internacionales”.
Asimismo, destacó que en el presupuesto los adelantos transitorios nacionales aumentaron un 300%, al igual que las transferencias corrientes fuera de la coparticipación.
En otro tramo de su análisis, Granados mencionó una información publicada por el diario británico Financial Times: “La nota dice que Trump ve posible la dolarización en Argentina. Cavallo dijo que hay que aceptar el dólar como moneda de curso legal. Está de acuerdo con la dolarización, y el tema empezó a caminar; veremos hasta dónde llega”.
Por último, el columnista advirtió que los próximos movimientos dependerán del debate por el Presupuesto y las reformas estructurales.
“Hay que ver qué pasa con la economía de todos los días. Van a esperar al 10 de diciembre, porque la oposición quiere dictamen mañana del Presupuesto. Hay gobernadores con los que el gobierno va a arreglar para aprobar las reformas, y hay algunos más permeables a negociar, con los cuales podrían obtener quórum”, concluyó.