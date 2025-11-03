Comenzó el CyberMonday 2025: miles de ofertas y promociones para aprovechar por tres días

Desde este lunes 3 hasta el miércoles 5 de noviembre, más de 900 marcas participarán del evento online más importante del año. Habrá rebajas en tecnología, viajes, moda, hogar y muchos rubros más.

Noviembre comienza con una cita esperada por miles de argentinos: el CyberMonday 2025, la feria digital de descuentos más grande del país. Desde las 00 de este lunes 3 hasta las 23:59 del miércoles 5 de noviembre, los consumidores podrán acceder a ofertas exclusivas en el sitio oficial del evento, que este año reúne a más de 900 marcas y 15 mil productos con rebajas especiales.

La edición 2025 promete oportunidades en todos los rubros:

Tecnología y electro : Samsung, BGH, Naldo, Tiendamia, Personal y Jumbo.

Viajes : Almundo, Colonia Express, Pax, Assist Card y Aeropuertos Argentina.

Moda y calzado : Adidas, Moov, Chelsea, Exit y Sporting.

Hogar y deco : Arredo, SommierCenter, Sodimac, Belmo y Bedtime.

Supermercados y gastronomía : Carrefour, Coca-Cola, La Barra y Convivir.

Salud y belleza : Farmacity, Pigmento, Juleriaque y Farmaonline.

Además, participarán marcas de servicios, autos, educación y entretenimiento, como Movistar, Sancor Seguros, Universidad de Palermo, Yenny y Cinemark.

Para aprovechar mejor las ofertas, los organizadores recomiendan registrarse previamente en el sitio oficial, guardar las tiendas favoritas y seguir los productos deseados. Durante los tres días habrá además momentos especiales como:

Noches Bomba (20:00 a 22:00) : descuentos mínimos del 20% en todos los productos.

Megaofertas Bomba (13:00 a 14:00) : rebajas adicionales sobre precios ya promocionados.

Este año también estará disponible Cybot, el asistente virtual que permite seguir tus productos favoritos y recibir alertas automáticas de descuentos.

El CyberMonday 2025 se perfila como una gran oportunidad para equipar el hogar, planificar vacaciones o adelantar las compras de fin de año con precios más convenientes.