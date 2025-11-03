Asesinaron al alcalde de Uruapan durante el Día de Muertos: era conocido como “el Bukele mexicano”

Carlos Manzo Rodríguez recibió varios disparos en pleno festejo. El crimen, vinculado al narcotráfico, provocó protestas y destrozos en el Palacio de Gobierno municipal.

Sus críticas al gobierno federal por el crecimiento de carteles en el municipio de Uruapan, Michoacán, le costaron la vida al alcalde local. Y de un modo tormentoso.

Es que Carlos Manzo Rodríguez fue asesinado a tiros en pleno festejo del Día de Muertos, en la noche del sábado mexicano. Las imágenes que trascendieron luego mostraban al hombre de 40 años junto a su pequeño hijo y el resto de los vecinos, en la celebración.

Despedida del alcalde

Recibió seis disparos a manos de un sicario durante el Festival de Velas que es tradición; en el mismo lugar el responsable también fue asesinado.

Las críticas a la gestión de Claudia Sheinbaum por el crecimiento del crimen organizado tomó mayor dimensión desde ese momento.

Es que el domingo, después de que los vecinos de Uruapán acompañaran el cortejo fúnebre durante cinco kilómetros hasta la plaza principal, pidiendo justicia y acusando al gobierno federal, las protestas se desbordaron. Un grupo ingresó por la fuerza al Palacio municipal, hubo fuego y muebles arrojados hacia afuera.

Manzo era conocido como “el Bukele mexicano” por su fuerte postura contra el narcotráfico (Llegó a decir que "a los delincuentes había que abatirlos sin ninguna consideración"), a sabiendas de que gobierna una región en la que hay al menos cinco carteles organizados con presencia en la región.

En el acto, Grecia Quiroz, viuda de Manzo, pidió al pueblo “que no decaigamos”.